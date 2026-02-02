Vista se queda con la operación de Equinor en Vaca Muerta por u$s712 millones

La petrolera fundada por Miguel Galuccio acordó la compra de participaciones en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro. La operación incluye cesiones a YPF, suma producción y reservas.

Vista Energy amplía su presencia en Vaca Muerta tras acordar la compra de los activos de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro.

Vista Energy acordó la compra de los activos que Equinor posee en Vaca Muerta , en una operación valuada en u$s712 millones netos , considerando las cesiones de participación acordadas con YPF , operador de ambos bloques. La transacción permitirá a Vista incorporar una participación del 25,1% en Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro , dos áreas estratégicas de la formación no convencional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo contempla la adquisición inicial del 30% de Bandurria Sur y del 50% de Bajo del Toro , junto con la posterior cesión a YPF de un 4,9% y un 15% , respectivamente. Como resultado final, YPF continuará como operador y socio mayoritario en ambos desarrollos.

Con esta operación, Vista profundiza su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta, donde ya acumula inversiones superiores a los u$s6.500 millones , y refuerza su posicionamiento como productor y exportador de petróleo no convencional.

Vista espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026 , sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la renuncia —o no ejercicio— de los derechos de preferencia de YPF y Shell Argentina. Al momento del anuncio, YPF ya firmó la renuncia a dichos derechos, condicionada a la decisión de Shell.

Una vez completada la transacción, la compañía sumará unos 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) , lo que llevará su producción total proyectada por encima de los 150.000 boe/d . Además, incorporará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y 27.730 acres netos en el corazón productivo de Vaca Muerta.

Los activos adquiridos generaron durante 2025 un EBITDA estimado de u$s269 millones y aportarían flujo de caja positivo a partir de 2026, en línea con los objetivos financieros anunciados por la compañía.

Vaca Muerta

Detalles de la transacción y financiamiento

El acuerdo establece que el pago se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones:

u$s387 millones en efectivo

6,2 millones de ADS (acciones Serie A de Vista)

Adicionalmente, se prevé un pago contingente en cinco cuotas anuales, sujeto a la producción de los activos y al precio internacional del petróleo, siempre que el Brent se ubique por encima de los u$s65 por barril, con un tope de u$s80.

La operación será financiada con fondos propios y financiamiento bancario internacional. El crédito, de hasta u$s600 millones, será otorgado por un consorcio liderado por Santander, Citi e Itaú, con un plazo de cuatro años.

Cómo quedan los bloques

Tras el cierre de la operación, la estructura societaria quedará definida de la siguiente manera:

Bandurria Sur : YPF 44,9%, Shell Argentina 30% y Vista 25,1%.

Bajo del Toro: YPF 65% y Vista 35%.

Ambos bloques continuarán siendo operados por YPF.

Bandurria Sur abarca 56.464 acres y cuenta con 195 pozos en producción, con reservas probadas de 181 millones de barriles equivalentes al 100% de participación. Bajo del Toro, en tanto, suma 38.744 acres, 22 pozos activos y 24 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.