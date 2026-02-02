Vista Energy acordó la compra de los activos que Equinor posee en Vaca Muerta, en una operación valuada en u$s712 millones netos, considerando las cesiones de participación acordadas con YPF, operador de ambos bloques. La transacción permitirá a Vista incorporar una participación del 25,1% en Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, dos áreas estratégicas de la formación no convencional.
Vista se queda con la operación de Equinor en Vaca Muerta por u$s712 millones
La petrolera fundada por Miguel Galuccio acordó la compra de participaciones en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro. La operación incluye cesiones a YPF, suma producción y reservas.
El acuerdo contempla la adquisición inicial del 30% de Bandurria Sur y del 50% de Bajo del Toro, junto con la posterior cesión a YPF de un 4,9% y un 15%, respectivamente. Como resultado final, YPF continuará como operador y socio mayoritario en ambos desarrollos.
Con esta operación, Vista profundiza su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta, donde ya acumula inversiones superiores a los u$s6.500 millones, y refuerza su posicionamiento como productor y exportador de petróleo no convencional.
Producción, reservas y cierre previsto
Vista espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la renuncia —o no ejercicio— de los derechos de preferencia de YPF y Shell Argentina. Al momento del anuncio, YPF ya firmó la renuncia a dichos derechos, condicionada a la decisión de Shell.
Una vez completada la transacción, la compañía sumará unos 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que llevará su producción total proyectada por encima de los 150.000 boe/d. Además, incorporará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y 27.730 acres netos en el corazón productivo de Vaca Muerta.
Los activos adquiridos generaron durante 2025 un EBITDA estimado de u$s269 millones y aportarían flujo de caja positivo a partir de 2026, en línea con los objetivos financieros anunciados por la compañía.
Detalles de la transacción y financiamiento
El acuerdo establece que el pago se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones:
u$s387 millones en efectivo
6,2 millones de ADS (acciones Serie A de Vista)
Adicionalmente, se prevé un pago contingente en cinco cuotas anuales, sujeto a la producción de los activos y al precio internacional del petróleo, siempre que el Brent se ubique por encima de los u$s65 por barril, con un tope de u$s80.
La operación será financiada con fondos propios y financiamiento bancario internacional. El crédito, de hasta u$s600 millones, será otorgado por un consorcio liderado por Santander, Citi e Itaú, con un plazo de cuatro años.
Cómo quedan los bloques
Tras el cierre de la operación, la estructura societaria quedará definida de la siguiente manera:
Bandurria Sur: YPF 44,9%, Shell Argentina 30% y Vista 25,1%.
Bajo del Toro: YPF 65% y Vista 35%.
Ambos bloques continuarán siendo operados por YPF.
Bandurria Sur abarca 56.464 acres y cuenta con 195 pozos en producción, con reservas probadas de 181 millones de barriles equivalentes al 100% de participación. Bajo del Toro, en tanto, suma 38.744 acres, 22 pozos activos y 24 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.
