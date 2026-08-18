Minería: la oportunidad de oro para las pymes locales está en los proveedores y la demanda que viene

La expansión del litio y el cobre abre una ventana para la industria nacional, pero exige escala, certificaciones, financiamiento, logística y capacidad para cumplir plazos.

La minería está frente a una oportunidad que puede modificar en profundidad el mapa productivo del país. El desarrollo simultáneo de nuevos proyectos de litio y cobre promete movilizar más de u$s50.000 millones de inversiones , generar una demanda creciente de bienes, servicios e infraestructura y abrir un mercado de enorme potencial para proveedores nacionales. Pero el salto no será automático: para que una parte significativa de ese gasto quede en la Argentina, las empresas deberán superar barreras tecnológicas, financieras, logísticas y, sobre todo, de homologación y confiabilidad.

Ese fue uno de los principales ejes de la segunda reunión de la Mesa del Litio , realizada en el piso 11 del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , frente a Puerto Madero, en Buenos Aires, ante más de 150 representantes del sector público y privado de todo el país. Allí se presentó un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Unión Industrial Ar

El diagnóstico que surge del trabajo es contundente: Argentina tiene una base industrial capaz de capturar una porción mucho mayor de la demanda minera que se viene, pero necesita conectar esa oferta con las necesidades concretas de las compañías mineras .

El informe identifica más de 72 proyectos , con necesidades de inversión superiores a u$s50.000 millones . Más del 70% del monto se concentra en seis proyectos avanzados de cobre y aproximadamente 25% en 16 proyectos de litio. Sobre la base de los cronogramas disponibles, a partir de 2028 comenzarían a incorporarse nuevas operaciones cupríferas y la producción argentina de cobre fino podría alcanzar alrededor de 1,25 millones de toneladas hacia 2040 .

En paralelo, el litio parte de una realidad productiva ya instalada: siete proyectos cuentan actualmente con una capacidad total de 200.770 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), aunque la producción efectiva de 2025 se ubicaría en torno de 115.000 toneladas debido a que varias operaciones todavía atraviesan procesos de ramp-up.

La dimensión de la oportunidad cambia radicalmente cuando se observa qué significa construir y operar esas minas.

Litio y cobre: dos escalas diferentes de demanda

El informe CAEM-UIA construyó dos proyectos modelo para estimar qué bienes y servicios demandaría la nueva minería. El primero corresponde a un proyecto de litio en salmuera, con tecnología evaporítica, capaz de producir 20.000 toneladas anuales de LCE. El segundo representa una mina de cobre porfídico a cielo abierto con una producción anual de 1 millón de toneladas de concentrado.

La comparación permite entender por qué el cobre puede convertirse en un fenómeno industrial de una magnitud todavía mayor.

Un proyecto modelo de litio requiere entre u$s500 millones y u$s600 millones de inversión, demanda energética conectada cercana a 13 MW y genera entre 300 y 400 empleos directos durante la operación. En cobre, el CAPEX se ubica entre u$s3.000 millones y u$s4.000 millones, la demanda energética ronda los 240 MW y la operación requiere entre 800 y 1.000 trabajadores.

La diferencia también aparece durante la construcción. Mientras un proyecto de litio puede movilizar entre 1.000 y 1.500 trabajadores, una mina de cobre de la escala modelizada puede demandar hasta 9.000 personas. Por eso, el impacto sobre proveedores también tendrá dos velocidades y dos perfiles diferentes.

En litio, la construcción demanda grandes cantidades de movimiento de suelos, hormigón, acero, tuberías, geomembranas, equipamiento de bombeo, módulos habitacionales, ingeniería y servicios especializados. En cobre, la escala multiplica las necesidades de infraestructura, maquinaria pesada, energía, combustibles, acero, hormigón, montajes electromecánicos, logística y servicios de ingeniería.

La etapa constructiva del proyecto modelo de litio demanda alrededor de 3,4 millones de metros cúbicos (m³) de movimiento de suelos, unos 21.500 m³ de hormigón en promedio (con máximos de hasta 35.000 m³)- y unas 3.500 toneladas de acero estructural. También contempla alrededor de 150 kilómetros de tuberías, con máximos de 250 kilómetros, y un promedio de 8,5 millones de metroc cuadrados de geomembranas y geotextiles.

A eso se agregan unas 110 bombas de producción, equipos de construcción, reactores, espesadores y filtros, además de entre 450.000 y 550.000 horas-hombre de ingeniería de detalle, gerenciamiento y supervisión de obra.

En cobre, la escala se dispara: el modelo contempla unas 220.000 m³ de hormigón y más de 68.000 toneladas de acero estructural, además de campamentos para aproximadamente 8.000 trabajadores. La construcción demanda conexiones eléctricas de 25 MW promedio, con picos de 40 MW, y unos 50 millones de litros de diésel.

La maquinaria pesada incluye perforadoras, palas, bulldozers, motoniveladoras y grandes flotas de camiones de extracción. Solo el modelo contempla unas 65 unidades de camiones de gran porte para la operación, con máximos de 75, además de chancadores, molinos SAG y de bolas, espesadores, sistemas de flotación y otros equipos de procesamiento.

Es precisamente allí donde aparece una primera conclusión: la minería no demandará solamente minerales, acero o grandes equipos importados. También necesitará una enorme cantidad de productos intermedios, servicios, mantenimiento, ingeniería, logística y componentes que sí pueden ser desarrollados por empresas argentinas.

Una ola de demanda que comienza antes de que la mina produzca

Nadav Rajzman, economista de CAEM, explicó que la cámara realizó un trabajo específico para transformar las proyecciones mineras en una herramienta para los proveedores. “Compartimos esta preocupación de cómo mejorar la inserción de los proveedores de las empresas argentinas en la cadena de valor minero”, sostuvo.

La cámara identificó proyectos de litio por aproximadamente u$s15.000 millones, que permitirían elevar la capacidad productiva desde las actuales 200.000 toneladas de LCE hacia más de 500.000 toneladas.

Pero Rajzman puso el foco en una cuestión fundamental para entender la demanda: la capacidad instalada no se transforma inmediatamente en producción. “En el litio hay siempre un delay entre que la capacidad se construye y la producción se incrementa”, explicó.

Por eso, el mercado para los proveedores tendrá dos grandes momentos: primero, la construcción de las operaciones; después, el abastecimiento permanente de las minas en producción. “En etapa de operación, la minería demanda mucho más consumibles”, señaló Rajzman.

Esto significa que una empresa que logre ingresar durante la construcción no necesariamente estará ante un negocio de una sola vez. Puede construir allí un historial que luego le permita participar del mercado recurrente de mantenimiento, reposición de partes, consumibles, servicios técnicos y abastecimiento. Aunque para llegar a ese punto deberá superar una cuestión central: la minería compra de una manera diferente a otras industrias.

CAEM y la UIA detectaron que los proveedores locales para minería tienen capacidades en metalmecánica, química básica, módulos habitacionales, geosintéticos, textiles, mantenimiento, servicios industriales, equipos de bombeo y piping, entre otros sectores. CFI

La minería compra por anillos y el territorio vuelve a ser una ventaja

Rajzman describió una estructura de abastecimiento organizada en cuatro anillos geográficos: las comunidades cercanas a la operación, el resto de la provincia, el resto del país y finalmente las importaciones. La razón es que la minería está fuertemente condicionada por el territorio. “La minería tiene un ADN territorial muy fuerte”, afirmó. Y resumió esa característica con una definición todavía más contundente: “Sin territorio no hay minería”.

Para los proveedores argentinos, esta lógica puede convertirse en una oportunidad. La cercanía a los proyectos puede reducir costos de transporte, mejorar los tiempos de respuesta y facilitar el servicio posventa. Pero también obliga a pensar una estrategia territorial diferente a la que históricamente predominó en buena parte del entramado industrial argentino.

Alejandro Wagner, director de ProPymes del Grupo Techint, fue particularmente claro al describir ese desafío. ProPymes lleva 25 años trabajando con un núcleo de empresas proveedoras y clientes del Grupo Techint, concentrado en buena medida en el centro del país. “En ese núcleo, 70% de todo ocurre, y los fierros se venden ahí”, explicó.

La expansión minera obliga ahora a mirar hacia otro mapa: la Cordillera, el NOA, Cuyo y las zonas donde estarán ubicados los nuevos proyectos. “Ese cambio de cabeza, obligadamente, para esta Argentina, nos empezó a obligar a pensar en hacer algo como lo que estamos presentando hoy”, señaló Wagner.

La frase resume uno de los principales desafíos industriales: no alcanza con que exista una PyME capaz de fabricar un determinado producto en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Hay que lograr que esa empresa conozca la demanda minera, pueda llegar al proyecto, tenga capacidad financiera y logística y, además, esté homologada para venderle.

“Cuando vino el desafío de minería, a los dos segundos, nos dimos cuenta que no sabíamos tanto en Argentina de minería como de oil & gas”, reconoció Alejandro Wagner, de ProPymes. CFI

El espejo de Vaca Muerta: una industria que puede reconvertirse

La experiencia de Vaca Muerta aparece inevitablemente como referencia. En los últimos años, empresas que originalmente estaban vinculadas con la industria automotriz, línea blanca o metalmecánica encontraron oportunidades en oil & gas. Wagner contó que ProPymes acompañó esos procesos de reconversión. “Está cambiando Argentina, si no cambiás, puede que no te vaya tan bien. O eventualmente, en el mejor de los casos, tenés una nueva oportunidad de negocios”, relató como mensaje transmitido a esas empresas.

El punto central es que Argentina no necesariamente tiene que crear desde cero un ecosistema de proveedores mineros. Puede reconvertir y sofisticar capacidades industriales que ya existen. Wagner lo planteó con una pregunta que funciona casi como una definición de la estrategia: “¿Cómo esos fierros instalados en esta nueva Argentina te ayudamos a que los veas?”.

La industria nacional ya fabrica maquinaria agrícola, estructuras de acero, envases, autopartes, equipos y componentes metalmecánicos. Parte de esas capacidades puede encontrar una nueva demanda en las minas de litio y cobre.

La experiencia de Vaca Muerta ofrece, además, una ventaja: demuestra que una empresa que ya posee capacidades industriales puede modificar su cartera de productos y desarrollar soluciones para una cadena nueva. Pero Wagner también marcó una diferencia importante. “Cuando vino el desafío de minería, a los dos segundos, nos dimos cuenta que no sabíamos tanto en Argentina de minería como de oil & gas”, reconoció.

La minería exige comprender procesos, estándares, ciclos de compra y requerimientos tecnológicos que no son idénticos a los de hidrocarburos. Por eso, la transferencia de capacidades desde Vaca Muerta hacia la minería existe, pero no es automática.

La industria argentina tiene una masa crítica, pero no alcanza con fabricar

El relevamiento de la UIA encontró una base industrial amplia y diversificada. Francisco Abramovich, jefe del Departamento Minero de la entidad, explicó que el trabajo buscó cruzar las necesidades de las compañías mineras con la oferta existente. “Fuimos con un relevamiento que fue bastante trabajoso, y le preguntamos a las cámaras en cuáles de estos requerimientos había oferta local o creían que podía haber alguna posibilidad de matching”, explicó.

El resultado muestra capacidades en metalmecánica, química básica, módulos habitacionales, geosintéticos, textiles, mantenimiento, servicios industriales, equipos de bombeo y piping, entre otros sectores. La conclusión de la UIA es que existe una base sobre la cual construir. “Desde UIA, la convicción es que nos basamos en una plataforma industrial diversificada y potente”, afirmó Abramovich.

Además, una parte de esas empresas ya tiene experiencia en sectores altamente exigentes. “Ya teníamos empresas que contaban con las certificaciones necesarias, las homologaciones de un sector muy exigente en términos de calidad”, explicó.

Oil & gas, la industria nuclear y el complejo automotor aparecen así como escuelas de proveedores que pueden trasladar capacidades hacia la minería. Sin embargo, el diagnóstico también muestra límites. Hay maquinaria pesada, equipos especializados, instrumentos, equipos críticos de planta y determinados insumos para los cuales no existe producción nacional suficiente.

En esos casos, la discusión no pasa por sustituir inmediatamente un equipo minero de gran escala importado, sino por identificar dónde puede ingresar la industria argentina en la cadena de valor de esos equipos. Abramovich puso el ejemplo de los fabricantes originales -OEM- y de la posibilidad de desarrollar capacidades locales vinculadas con piezas, mantenimiento y servicios. El desafío es acceder a la información técnica, las licencias y las homologaciones necesarias.

Entre las dificultares, se mencionó que una PyME puede tener una capacidad industrial técnicamente compatible con una demanda minera, pero no conocer quién compra, cuándo compra, qué certificación exige, cómo homologarse o qué volumen necesita. CFI

La confiabilidad puede valer más que el precio

Uno de los puntos donde coinciden el informe CAEM-UIA y las exposiciones de los especialistas es en la importancia de diferenciar construcción y operación. Durante la construcción, el tiempo tiene un valor enorme.

Rajzman explicó por qué. Los proyectos mineros pueden pasar muchos años entre exploración y producción y, una vez que llega la decisión de inversión, la prioridad pasa a ser poner la operación en marcha. “La preocupación de la empresa minera es no demorarse ni un minuto más, ni un día más, en que esa operación esté produciendo y generando ingresos”, sostuvo.

Esa lógica explica por qué las empresas recurren a tecnologías probadas, EPC y EPCM y fabricantes internacionales para determinados equipos críticos. En ese punto, Rajzman definió una “competencia dual”: una competencia global por tecnología y otra por capacidad de ejecución.Para un proveedor argentino, entonces, tener un precio competitivo es necesario, pero puede no ser suficiente.

Abramovich encontró exactamente la misma lógica en el relevamiento de la UIA. “La necesidad primaria era cumplir con los plazos”, explicó. Y añadió: “La confiabilidad y el cumplimiento de plazos juegan un rol trascendental”.

Esto abre un espacio especialmente interesante para proveedores locales ubicados cerca de los proyectos. Si un componente puede entregarse rápidamente, repararse en territorio o contar con soporte técnico inmediato, esa proximidad puede transformarse en una ventaja frente a un proveedor extranjero.

Abramovich lo resumió de esta manera: “En la construcción, el conocimiento del territorio para el proveedor local, de la dificultad de logística, del conocimiento de actores locales, etcétera, es una oportunidad de diferenciarme de otros proveedores”.

Después de la construcción llega el negocio recurrente

La lógica vuelve a cambiar cuando la mina comienza a producir. En ese momento, la prioridad pasa a ser que la operación no se detenga. Rajzman fue categórico: “Si durante la construcción la preocupación es no demorarse, en operación el desafío es no parar nunca”.

La diferencia es clave para los proveedores. Una mina en producción necesita combustible, energía, explosivos, neumáticos, bolas de molienda, reactivos, productos químicos, repuestos, mantenimiento, servicios técnicos y una extensa lista de consumibles.

En litio, además, la lógica productiva presenta características particulares. El informe señala que el proceso evaporítico se asemeja en algunos aspectos más a una industria química que a la minería metalífera tradicional, con fuerte demanda de geomembranas, piping, bombas, reactivos, movimiento de suelos y mantenimiento.

En cobre, la escala genera una demanda permanente de diésel, explosivos, neumáticos, bolas de molienda, componentes de desgaste, mantenimiento de grandes equipos y servicios especializados.

Para Rajzman, la particularidad del negocio minero hace que los proveedores deban demostrar eficiencia y confiabilidad al mismo tiempo. “La competencia de las empresas proveedoras está dada por la eficiencia de precio y también por la confiabilidad de no detener nunca la operación”, recalcó.

Abramovich coincidió desde otra perspectiva: los proveedores que consiguen evitar paradas de planta adquieren un carácter estratégico. “Los proveedores que logren eso son aquellos proveedores que van a ser considerados críticos y fundamentales”, sostuvo.

La oportunidad, entonces, no está solamente en vender una pieza o un servicio. Está en convertirse en un proveedor crítico.

El cuello de botella: homologaciones, certificaciones y conocimiento

Si la demanda potencial es tan grande y existe una base industrial relevante, ¿por qué no se produce automáticamente una mayor integración local?

Allí aparece uno de los consensos más claros entre los cuatro especialistas: la distancia entre capacidad industrial y capacidad certificada para venderle a la minería. Abramovich planteó la necesidad de avanzar en homologaciones. “Hay que trabajar más en homologar empresas, en que accedan a las certificaciones necesarias”, afirmó. El desafío alcanza también a puestos de trabajo y equipamiento: “Hablamos de certificaciones u homologaciones también de puestos y de equipamiento”.

Tomás Bril Mascarenhas, investigador de Fundar, profundizó en esta cuestión desde una perspectiva diferente: el problema no es solamente de oferta, sino también de información y vinculación. “Ni los grandes compradores entienden del todo las capacidades del entramado metalmecánico argentino, ni una buena parte del entramado metalmecánico argentino entiende cómo venderle a estas cadenas, dónde entrar, con qué producto”, sostuvo.

Ese desencuentro es uno de los grandes puntos débiles del ecosistema. Una PyME puede tener una capacidad industrial técnicamente compatible con una demanda minera, pero no conocer quién compra, cuándo compra, qué certificación exige, cómo homologarse o qué volumen necesita. Del otro lado, una minera puede necesitar un producto que potencialmente existe en Argentina, pero no tener identificado a un proveedor capaz de garantizar escala, calidad, trazabilidad y continuidad.

Una PyME puede tener el producto correcto y aun así no contar con espalda financiera suficiente para asumir un contrato de gran escala. Bril Mascarenhas describió esa situación como una “cancha que está inclinada”.

La cuarta pata: una PyME también tiene que cambiar

Bril Mascarenhas planteó que el desarrollo de proveedores no puede recaer exclusivamente en las grandes compañías o en el Estado. Las propias PyMEs tienen que realizar una transformación.

Una de las condiciones es entender que ingresar a minería no implica simplemente vender un producto estándar. “Lo que hay que ofrecer desde las PyMEs es mucho más una solución a medida que un commodity”, señaló.

Eso supone invertir en ingeniería, profesionalizar la gestión, desarrollar capacidades comerciales, certificar procesos y entender técnicamente al cliente.

El investigador incluso planteó que una estrategia puede ser incorporar talento especializado. “Una manera efectiva para las PyMEs de entrar en minería o Vaca Muerta es tratar de traerse ingenieros de minería o de Vaca Muerta, aunque sea ‘upar’, a sus propias empresas”, afirmó. La inserción tampoco se produce de un día para otro.

Bril Mascarenhas advirtió que la PyME debe estar dispuesta a invertir antes de obtener resultados comerciales.“La PyME que se vuelve creíble para el comprador es una PyME que apuesta ahí”, sostuvo. Y allí aparece otro factor que atraviesa todo el diagnóstico: la confianza. “La venta y la compra del otro lado se termina definiendo en buena medida con una construcción vincular”, afirmó.

Una oportunidad que no está solamente en el NOA

La dimensión territorial del desarrollo minero puede generar un cambio profundo en la geografía industrial argentina. Históricamente, buena parte de la capacidad metalmecánica se concentra en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pero los proyectos mineros estarán ubicados a cientos de kilómetros de esos polos.

El informe CAEM-UIA propone entender la compra mediante los cuatro anillos territoriales. El primer anillo tiene ventajas evidentes para bienes y servicios donde la logística pesa mucho. El segundo puede capturar parte de la demanda provincial. El tercero —el resto del país— tiene una enorme oportunidad para productos industriales de mayor complejidad.

Por eso, el desarrollo de proveedores mineros no debería ser interpretado solamente como una política de sustitución de importaciones. También puede funcionar como un mecanismo de desconcentración productiva y de integración entre la industria del centro del país y los nuevos polos de inversión de la Cordillera.

Wagner lo planteó en términos de cambio de paradigma. La Argentina que históricamente concentró gran parte de sus capacidades industriales en el eje Buenos Aires-Córdoba-Santa Fe tiene ahora que mirar hacia las nuevas fronteras productivas.

El financiamiento y la escala, dos problemas que pueden dejar afuera a las PyMEs

La capacidad técnica no es el único requisito. Los grandes contratos mineros pueden exigir capital de trabajo, garantías, seguros, cauciones, capacidad para sostener inventarios y financiar ciclos de cobro. Una PyME puede tener el producto correcto y aun así no contar con espalda financiera suficiente para asumir un contrato de gran escala. Bril Mascarenhas describió esa situación como una “cancha que está inclinada”.

La estructura de las cadenas, la concentración de compradores, las exigencias financieras y la distancia geográfica pueden favorecer a proveedores grandes y ya establecidos. Por eso, el informe CAEM-UIA también identifica como restricciones transversales los costos logísticos, la presión impositiva, el acceso al financiamiento y las condiciones macroeconómicas.

La escala constituye otro desafío. Si varios proyectos mineros avanzan simultáneamente, la demanda puede crecer más rápido que la capacidad disponible de determinados proveedores. Esto podría ocurrir especialmente en movimiento de suelos, montajes, transporte especializado y determinados servicios técnicos. La oportunidad, por lo tanto, también exige que las empresas puedan crecer sin perder calidad ni confiabilidad.

De Vaca Muerta a la minería: la lección es que la reconversión ya empezó

El paralelo con Vaca Muerta resulta inevitable porque ambas industrias tienen una característica común: demandan bienes y servicios en lugares alejados de los principales polos industriales y obligan a construir cadenas de proveedores complejas. Pero la minería puede presentar una escala de inversión y una duración de proyectos que amplifique esa oportunidad.

Vaca Muerta demostró que una parte de la industria nacional puede reconvertirse y generar proveedores para una nueva cadena de valor. El desafío ahora es replicar ese aprendizaje en litio y cobre. Wagner destacó que en oil & gas fue más sencillo para ProPymes avanzar porque Tecpetrol y el Grupo Techint ya contaban con una trayectoria en el sector.

En minería, en cambio, hubo que empezar por entender el negocio.“Cuando vino el desafío de minería, a los dos segundos, nos dimos cuenta que no sabíamos tanto en Argentina de minería como de oil & gas”, dijo. Ese reconocimiento es importante porque evita una lectura simplista: no se trata de trasladar automáticamente el modelo de proveedores de Vaca Muerta a la minería, sino de utilizar la experiencia acumulada para acelerar el aprendizaje.

La ventana de oportunidad es ahora

La principal conclusión que surge de la reunión de la Mesa del Litio es que el mercado para proveedores ya no debe pensarse como una promesa lejana.

Los proyectos de litio están en expansión y los grandes proyectos de cobre pueden comenzar a transformar la demanda durante los próximos años. El informe CAEM-UIA identifica una trayectoria que podría llevar la producción cuprífera a 1,25 millones de toneladas de cobre fino hacia 2040, mientras que el litio apunta a superar las 500.000 toneladas de capacidad de LCE. Pero la ventana tiene una característica decisiva: las decisiones de abastecimiento se toman antes de que la mina empiece a producir.

La construcción es el momento en que se contratan grandes volúmenes de acero, hormigón, tuberías, geomembranas, módulos, ingeniería, transporte, movimiento de suelos, montajes y servicios. La operación es el momento en que aparece el flujo recurrente de consumibles, mantenimiento, repuestos y servicios. La pregunta, entonces, no es solamente cuánto va a invertir la minería. La pregunta estratégica es cuánto de esa inversión puede convertirse en producción, empleo, tecnología y negocios para empresas argentinas.

El trabajo presentado en el CFI ofrece una primera respuesta: existe una masa crítica de proveedores y una cantidad significativa de oportunidades concretas. Pero también muestra que la integración local requiere una política deliberada de articulación.

Bril Mascarenhas fue especialmente claro al analizar la experiencia internacional: “No ocurre, esa inserción no ocurre por dinámicas de mercado de manera automática”. Por eso propone coordinación entre empresas mineras, proveedores, cámaras y gobiernos; formación de talento; anticipación de la demanda y mecanismos que permitan validar a los primeros proveedores nacionales.

La misma lógica aparece en las conclusiones del informe CAEM-UIA: planificación anticipada de las compras, transparencia, criterios de homologación claros, desarrollo de capacidades, segmentación territorial y herramientas de financiamiento.

En definitiva, el boom minero puede ser para la industria argentina algo más que un aumento de exportaciones de litio y cobre. Puede convertirse en una nueva etapa de industrialización alrededor de los recursos naturales, pero para eso habrá que lograr que los “fierros” que hoy están instalados en el centro del país encuentren un camino hacia la Cordillera.

El desafío es enorme. También lo es la oportunidad. Y, como sintetizó Bril Mascarenhas, el objetivo no debería ser acumular casos aislados de empresas que lograron ingresar a la minería, sino transformar esas experiencias en un modelo replicable: “Para que ese camino de inserción no sea una excepción, no sea excepcional, hay que coordinar acciones de manera sostenida en el tiempo entre actores que necesitan sentarse a una misma mesa para bajar la altura de las barreras de entrada en estas cadenas”. La carrera por capturar esa demanda ya comenzó. La discusión ahora es quiénes estarán en condiciones de abastecerla.