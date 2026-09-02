Disuelven una comisión que intervenía en la redeterminación de precios de contratos de Energía

El Ministerio de Economía resolvió eliminar la comisión que funcionaba dentro de la Secretaría de Energía y concentrar los futuros trámites en el organismo que opera en la órbita de la cartera.

El Ministerio de Economía sostuvo que la disolución busca optimizar el uso de los recursos públicos, evitar la dispersión de esfuerzos técnicos y garantizar criterios de economía, sencillez y eficacia administrativa.

El Gobierno nacional decidió disolver la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que funcionaba en la Secretaría de Energía y derivar los futuros procedimientos a otra comisión que depende directamente del Ministerio de Economía.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1436/2026 , firmada por el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo , y publicada en el Boletín Oficial . La decisión comenzará a regir desde este miércoles, día de su publicación.

La comisión había sido creada en 2020, cuando mediante la Resolución 541 del entonces Ministerio de Economía se derogó una estructura similar que funcionaba en el ex Ministerio de Energía y Minería y se estableció una nueva comisión en el ámbito de la Secretaría de Energía.

Según los fundamentos de la nueva resolución, la actual distribución de competencias y la disminución de los contratos de obra pública bajo la órbita de la Secretaría de Energía que requieren redeterminaciones de precios hicieron innecesario mantener estructuras técnicas duplicadas dentro de la misma cartera.

El Ministerio de Economía sostuvo que la disolución busca optimizar el uso de los recursos públicos, evitar la dispersión de esfuerzos técnicos y garantizar criterios de economía, sencillez y eficacia administrativa .

Cómo se tramitarán los nuevos expedientes

Con la eliminación de la comisión que funcionaba en Energía, los procedimientos de redeterminación de precios que se inicien en el futuro dentro de esa secretaría y que requieran la intervención de una comisión específica serán canalizados por la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios del Ministerio de Economía.

Ese organismo fue creado en 2024 mediante la Resolución 542 y cuenta, según la norma, con una estructura organizativa y técnica destinada al tratamiento integral de los procesos de redeterminación de precios.

La resolución precisa que esta comisión será la encargada de intervenir en los trámites que eventualmente se generen en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Energía. De esta manera, el Gobierno concentra en una única estructura ministerial la evaluación de los futuros procesos de actualización de precios de contratos de obra pública que requieran ese procedimiento.

La medida se encuadra en el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto 691 de 2016 y posteriormente modificado por el Decreto 490 de 2023.