Sigue el juicio contra Aníbal Lotocki: declaran ocho nuevos testigos y la defensa endurece la estrategia + Agregar ámbito en









Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual. Entre los testigos estimadas, se espera la participación de personal administrativo, médicos y paramédicos.

Luego de 20 minutos de que Zárate se descompensara, se solicitó una ambulancia bajo código rojo. Agencia NA (Claudio Fanchi)

El juicio oral contra el cirujano Aníbal Lotocki, y otros profesionales de la salud, tendrá este miércoles a partir de las 10 su cuarta audiencia con la declaración de ocho testigos vinculados con las ambulancias que llegaron al Centro Médico Conde (CEMECO), donde murió el paciente Christian Zárate tras una operación estética en 2021.

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Entre los convocados figuran empleados administrativos, médicos y paramédicos de dos ambulancias que intervinieron en la emergencia, indicó Infobae.

Además de sus relatos, se espera la exhibición de registros de las comunicaciones telefónicas y las constancias confeccionadas por el personal que recibió el pedido de auxilio.

Ocho nuevos testigos en el juicio contra Aníbal Lotocki La jornada tiene especial interés para la defensa de Lotocki, ya que su abogado Claudio Lifschitz intentará enfocarse en la atención prehospitalaria y en la secuencia de llamados que se efectuaron cuando el paciente presentó dificultades respiratorias. Fuentes consultadas sostuvieron que, cerca de 20 minutos después de que Zárate se descompensara, se solicitó una ambulancia bajo código rojo.

Su abogado Claudio Lifschitz intentará enfocarse en la atención prehospitalaria y en la secuencia de llamados tras las dificultades respiratorias. Desde esa versión, el servicio médico habría enviado una unidad distinta de la requerida, un impedimento para el traslado inmediato del paciente a un centro de mayor complejidad. Desde el entorno de Lotoki remarcan que esta línea no fue investigada durante la instrucción.

Tras una complicación durante una lipoescultura y una dermolipectomía a Zárate en abril de 2021, Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, bajo la hipótesis de que realizó una cirugía de riesgo sin adoptar las medidas necesarias para prevenir un desenlace fatal. A tres años de la muerte de Silvina Luna: la junta médica culpó el metacrilato de Aníbal Lotocki La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó un elemento clave luego de que una junta médica interdisciplinaria analizara las consecuencias que tuvo en su organismo el material que le inyectó Aníbal Lotocki. A tres años del fallecimiento de la modelo, los especialistas determinaron que existió una relación entre el polimetacrilato utilizado durante la intervención y el deterioro de salud que finalmente desembocó en su muerte en 2023. La junta se realizó a pedido del fiscal de la causa, Ángel Daniel Rendo, y contó con la intervención de alrededor de 10 profesionales de diferentes especialidades médicas. Del procedimiento también participaron peritos correspondientes a la defensa y la querella, además de especialistas que intervinieron previamente en la autopsia de Luna. Uno de los principales interrogantes de la investigación judicial pasaba por establecer si existía una relación causal entre el procedimiento al que se sometió la modelo, la sustancia que Lotocki le colocó y las graves complicaciones que presentó posteriormente.

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