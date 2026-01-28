María Corina Machado se reunirá con Marco Rubio en EEUU

Se trata de un encuentro clave para el avance y la estrategia de EEUU sobre Venezuela. Desde la gestión de Donald Trump, planifican involucrar a la excandidata.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , recibirá este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado , en Washington . La reunión se realizará a puerta cerrada a las 13 (hora local) y marcará un nuevo paso en la estrategia de la administración estadounidense hacia Venezuela .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro llega dos semanas después de que Machado se reuniera en la Casa Blanca con Donald Trump , a quien le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz .

Aunque inicialmente la Casa Blanca había dejado a la dirigente opositora fuera del proceso de transición venezolana, Trump manifestó luego su intención de “involucrarla” en el futuro político del país.

Antes de verse con Machado, Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para exponer los lineamientos de la política exterior del Gobierno de Trump hacia Venezuela. Esa audiencia está prevista para las 10 , y funcionará como antesala del encuentro con la opositora.

Según trascendió, el jefe de la diplomacia estadounidense aprovechará su presentación ante los senadores para detallar los próximos pasos de Washington y enviar señales claras sobre el margen de maniobra que evalúa la Casa Blanca frente al escenario venezolano.

El contexto venezolano tras la caída de Maduro

Machado se encuentra en Washington desde el 15 de enero, fecha en la que fue recibida por Trump para analizar la situación política de Venezuela luego del operativo estadounidense del 3 de enero.

Esa acción derivó en el derrocamiento y posterior arresto del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico impulsados por Estados Unidos, acusaciones que la pareja negó públicamente.

Tras la captura de Maduro, el poder quedó en manos de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta durante el régimen chavista.

Advertencias y presión desde EEUU

De acuerdo con versiones difundidas por Bloomberg y AFP, Rubio advertirá que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza si el gobierno interino venezolano no coopera con el plan diseñado por la administración Trump.

“Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, señalará el secretario de Estado en su exposición, según los textos citados por esas agencias.

Rubio también sostendrá que Delcy Rodríguez expresó su voluntad de colaborar con Washington. En ese marco, destacará el compromiso de la dirigente venezolana de abrir el sector energético a empresas estadounidenses y de poner fin al envío de crudo a Cuba, uno de los puntos sensibles para la política exterior de Estados Unidos en la región.

“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos”, afirmará el funcionario.

La reunión entre Rubio y Machado se produce en un momento de redefinición del tablero venezolano y con fuertes expectativas sobre el rol que la líder opositora podría desempeñar en la transición.

Para Washington, el diálogo con Machado busca consolidar apoyos internos y externos, mientras evalúa el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno interino y mantiene abierta la presión política y diplomática sobre Caracas.