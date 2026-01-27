Susana Giménez elogió a Donald Trump y celebró la detención de Nicolás Maduro: "Estoy contentísima"

La diva regresó al país antes de cumplir 82 años, habló con la prensa y defendió la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con duras críticas al comunismo.

La conductora Susana Giménez volvió a la Argentina en la antesala de su cumpleaños número 82 y se tomó unos minutos para dialogar con la prensa. Fiel a su estilo frontal, opinó sobre política internacional, elogió al presidente Donald Trump y celebró la detención de Nicolás Maduro , con declaraciones que generaron fuerte repercusión.

Durante el intercambio con los periodistas, la diva recordó su vínculo con Venezuela y explicó por qué celebró la caída del exmandatario. “ Estoy contentísima, he vivido mucho en Venezuela, he trabajado mucho ahí, no saben lo que era antes, era más que Miami ahora ”, aseguró, visiblemente emocionada por la situación del país.

Consultada sobre la intervención de Estados Unidos y las versiones sobre un posible interés en las reservas de petróleo venezolanas, Susana fue tajante y defendió el accionar norteamericano. “ Pero, por favor, Estados Unidos no necesita eso, va en busca de la libertad de miles de personas que están sufriendo, por eso han salido todos a la calle ”, expresó.

En ese sentido, la conductora no escatimó elogios para Donald Trump y destacó su personalidad. “ Tiene unos eggs (huevos) bastante… invade todo, no le importa nada ”, sostuvo, con un tono indignado al referirse al contexto político y social de Venezuela.

La diva fue más allá cuando le preguntaron por un posible conflicto entre potencias que pudiera afectar la paz mundial. Al mencionar el respaldo de Rusia y China a Maduro, fue categórica: “ Maduro tenía a los comunistas a favor, esperemos que no haya un enfrentamiento entre las potencias mundiales, pero tampoco podemos permitir que América se transforme en todos países comunistas ”.

Marixa Ballli cargó contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "Somos patriotas o no nos importa"

La panelista Marixa Balli cuestionó la aparición pública del presidente Javier Milei junto a Fátima Florez en el teatro Roxy de Mar del Plata. En el programa A la Barbarossa, expresó su descontento y fue contundente: “No estamos espectacular como para cantar”.

“No deja de ser el Presidente, un poco de respeto a la bandera”, afirmó al aire de Telefe, y explicó su preocupación por la situación del país. “A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”, advirtió, al tiempo que remarcó que hay personas que “están perdiendo sus casas”.

marixa-balli.jpg Marixa Balli: "No estamos espectacular como para cantar”.

Para evitar interpretaciones políticas, Balli aclaró su postura personal. “Yo soy apolítica. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”, señaló.

Durante el programa, el conductor Robertito Funes Ugarte -quien reemplaza a Georgina Barbarossa- le preguntó si no le gustaba cómo cantaba el Presidente. La bailarina respondió: “No canta mal, me parece muy divertido, no estoy en contra de eso”, aunque volvió a marcar un límite.

“A mí me parece que él tiene que hacer de Presidente”, enfatizó la modelo, y volvió a referirse a la situación en el sur del país. “Tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país”, sostuvo.

Visiblemente conmovida, Balli se lamentó por la falta de asistencia. “No puedo creer que no estén recibiendo ayuda. A mí me parte el alma, es como otro país”, expresó, y cerró con una reflexión: “¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa?”.

