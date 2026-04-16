El ENARGAS extendió el plazo de consulta pública por la asignación de transporte de gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso una prórroga en el proceso de consulta pública vinculado al nuevo reglamento para la asignación de capacidad de transporte firme de gas natural, en el marco de la actualización de la normativa del sector.

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La decisión, oficializada en el Boletín Oficial, establece una extensión por única vez de dos días hábiles administrativos respecto del plazo original fijado a comienzos de abril, cuando se habilitó la instancia de participación.

La consulta había sido convocada mediante una resolución previa, que puso a consideración el proyecto de reglamento junto con los modelos de manifestación de interés, oferta irrevocable y el procedimiento de asignación de capacidad.

El plazo inicial contemplaba la participación de licenciatarias de transporte y distribución, empresas autorizadas y terceros interesados, quienes podían presentar observaciones, sugerencias o comentarios sin carácter vinculante .

La prórroga fue solicitada por las empresas Naturgy BAN S.A. y Naturgy NOA S.A. , y el organismo consideró que ampliar el plazo favorece la participación y mejora la calidad del proceso regulatorio , sin afectar derechos de terceros.

Desde el organismo señalaron que la consulta pública es una herramienta clave para el dictado de futuras normas, ya que permite incorporar aportes del sector y evaluar distintas posiciones antes de tomar una decisión definitiva.

No obstante, el organismo aclaró que la extensión debe ser acotada y razonable, en línea con la emergencia del sector energético, por lo que se definió un plazo adicional limitado.

La medida alcanza a todos los participantes del proceso, independientemente de que hayan solicitado o no la prórroga.

El esquema se inscribe en el proceso de reorganización del sistema regulatorio, en un contexto en el que sigue vigente la estructura del Enargas mientras avanza la conformación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por el Gobierno para unificar funciones.