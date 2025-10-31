Si tenés dudas comunicate

31 de octubre 2025 - 08:26

El Gobierno volvió a postergar parte del aumento del impuesto a los combustibles

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, difiere hasta diciembre la aplicación completa de los incrementos derivados de las actualizaciones impositivas sobre la nafta y el gasoil.

Mariano Fuchila

Según la norma, entre el 1° y el 30 de noviembre se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los gravámenes. Para las naftas sin plomo, de hasta y más de 92 RON, y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos subirá $15,557 por litro y el Impuesto al Dióxido de Carbono $0,953.

Informate más

En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial previsto para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.

Qué dice el decreto del Gobierno

El decreto, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, justifica la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La norma recuerda que las actualizaciones de estos impuestos se realizan trimestralmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, aunque sus efectos han sido reiteradamente diferidos mediante sucesivos decretos para atenuar el impacto en los precios finales de los combustibles.

Con esta nueva prórroga, los incrementos pendientes comenzarán a regir plenamente a partir del 1 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el artículo 2° del decreto.

Los valores actuales

Los precios de los combustibles para fin de año serán definidos por el Poder Ejecutivo en las próximas horas en el marco del nuevo esquema de actualización bimestral.

Por el momento, los valores tras la suba dispuesta hace casi dos meses son los siguientes:

  • Nafta Súper 95: 78,20 pesos
  • Nafta Premium: 80,61 pesos
  • Gasoil 50 S: 50,14 pesos
  • Gasoil 10 S: 57,14 pesos
  • Supergás: 88,46 pesos por kilo (suba de 7,69 pesos).

