Ofrencen recompensas de hasta $10 millones por una joven desaparecida en Neuquén y por un prófugo condenado por abuso sexual







El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, oficializó dos ofrecimientos de recompensa publicados este viernes en el Boletín Oficial: uno por el paradero de Luciana Muñoz Aguerre, vista por última vez en 2024 en Neuquén, y otro por la captura de Jonathan Somephikhay Norasing, condenado por abuso sexual en San Nicolás.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso este viernes el ofrecimiento de recompensas de hasta $10 millones por información que permita dar con el paradero de una joven desaparecida en Neuquén y capturar a un condenado prófugo por abuso sexual en San Nicolás, según las resoluciones 1224/2025 y 1245/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el primer caso, el Ministerio que conduce Patricia Bullrich estableció una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Luciana Muñoz Aguerre, de 22 años, vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de esa provincia, conducida por el fiscal Andrés Guillermo Azar.

La resolución detalla que la joven tiene contextura delgada, mide 1,50 metros, cabello castaño claro o rubio, ojos marrones y varios tatuajes, entre ellos una flor o mandala en la mano izquierda, un corazón con el signo infinito en el hombro y un diseño de rosas en el muslo derecho. La Justicia contempla la hipótesis de trata de personas en el marco de la causa.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad.

En tanto, mediante la Resolución 1245/2025, se ofreció una recompensa de $5.000.000 para dar con Jonathan Somephikhay Norasing, argentino, de 30 años, con último domicilio en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Norasing fue condenado a ocho años de prisión como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido contra una menor de 18 años con la que mantenía convivencia. El prófugo tiene orden de captura desde el 13 de diciembre de 2024 y es buscado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Anselmo Ezequiel González. Ambas medidas disponen que las Fuerzas Federales de Seguridad difundan los afiches con la información correspondiente en medios de comunicación y redes sociales.