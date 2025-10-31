Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Se trata de Néstor Raimondi, jefe del Hospital Fernández y también presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Buscará fortalecer la formación profesional y la cooperación internacional.

Por primera vez, un médico argentino fue elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (WFICC, por sus siglas en inglés). Se trata de uno de los organismos más influyentes en la gestión y desarrollo de la medicina intensiva a nivel global.

A lo largo de su carrera, Raimondi fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) .

Su liderazgo regional e internacional lo posicionó como una referencia en el campo de los cuidados críticos en toda América Latina. Su nombramiento se concretó durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos , realizado en Vancouver, Canadá. Allí fue elegido presidente electo para el período 2025–2027 .

El especialista distinguido es Néstor Raimondi, jefe de la división de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández.

Asumirá formalmente la presidencia en el 18° Congreso Mundial , que se celebrará en la India. Durante el Congreso en Vancouver, el nuevo consejo de la WFICC celebró su primera reunión y designó a los funcionarios que liderarán la organización entre 2025 y 2027.

La WFICC reúne a asociaciones profesionales de más de 100 países, además de disciplinas afines como nutrición clínica y enfermería crítica. Cumple un rol clave en la capacitación de equipos médicos, la certificación profesional y la asesoría sobre tecnología clínica avanzada.

Con respaldo de la ONU y la OMS, la federación asesora a gobiernos sobre la organización de servicios hospitalarios, infraestructura y formación de recursos humanos en unidades de cuidados intensivos. Su participación en organismos internacionales permite desarrollar políticas de prevención, manejo de emergencias y optimización de la atención crítica.

Durante su gestión, Raimondi buscará fortalecer la formación profesional y consolidar la cooperación internacional, con el objetivo de ampliar el impacto regional y posicionar a la Argentina y América Latina en el centro de la discusión global sobre salud y cuidados críticos.