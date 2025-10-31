Posponen un mes la puesta en marcha del nuevo sistema digital para trámites automotores







La Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), que iba a comenzar a funcionar este 1° de noviembre, se activará recién en diciembre por demoras en la integración con provincias y municipios.

El sistema digital para trámites automotores tardará un mes más en ser implementado.

El Ministerio de Justicia prorrogó por un mes la entrada en vigencia de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), la nueva plataforma destinada a centralizar todos los pagos y trámites vinculados a la radicación, transferencia y registro de automotores en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la Resolución 1020/2025, publicada en el Boletín Oficial, el inicio del sistema se trasladó del 1 de noviembre al 1 de diciembre, debido a demoras en la adecuación tecnológica y en la adhesión de las jurisdicciones provinciales y municipales.

La VUPRA, creada por la Resolución 572/2025, busca unificar en un solo paso el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales y multas de tránsito, tanto nacionales como provinciales, con el objetivo de simplificar trámites, reducir tiempos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de herramientas digitales.

Por qué postergaron la implementación La prórroga se fundamenta en que “la finalización de los lineamientos técnicos y la integración tecnológica del sistema con las jurisdicciones provinciales y municipales requirió un plazo mayor al previsto”, según el texto oficial.

autos El sistema RUNA postergó su implementación. Pixabay El Ministerio destacó que el nuevo sistema no otorga facultades tributarias a los operadores, sino que se limita al ámbito registral, en línea con el Régimen Jurídico del Automotor. Además, aclaró que la falta de pago de algún impuesto o multa no impedirá la continuidad de los trámites registrales, tal como establece la normativa vigente.

En paralelo, la cartera de Justicia presentó recientemente el Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), una herramienta que permite inscribir vehículos 0 km de forma totalmente digital y con un costo 20% más bajo. El sistema digital para trámites automotores Los usuarios podrán realizar todo el proceso a distancia, firmar electrónicamente y recibir el título y la cédula verde de manera digital, mientras que las concesionarias entregarán las chapas patente correspondientes. Con la implementación de estas plataformas, el Gobierno busca modernizar la gestión pública y avanzar hacia un esquema de trámites digitales más ágil, transparente y económico para los usuarios de todo el país.