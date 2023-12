"Escapar" con el litio o agregarle valor: tenso debate en un seminario internacional

De visita en Argentina, Félix Fernández Shaw , director para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, participó de un importante seminario sobre la cadena del litio. Allí lanzó una frase que resonó durante todo el evento: “¿Somos capaces de pensar un plan de inversión productivo e inclusivo? No es take the lithium and run” , afirmó frente a un auditorio de más de 100 personas, que en español se traduciría como “no es agarrar el litio y correr”. Luego Fernández Shaw agregó: “Queremos hacer algo más. Es el objetivo de Europa y de América Latina, no quieren seguir siendo los proveedores solamente de materias primas”.

La frase no fue del todo bien recibida por el sector empresario. Minutos más tarde, cuando le tocó exponer a Alejandro Moro, CEO de la minera Eramine Sudamérica , la subsidiaria de la francesa Eramet, que será la próxima minera en argentina en comenzar a producir, afirmó: “Nosotros sacamos el litio. Pero no salimos corriendo con el litio”.

Sánchez Rico fue quien estuvo con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuando firmó el memorándum con el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

En la misma línea, Romain Louis Nadal, embajador de Francia en Argentina, afirmó: “El país pasará a ser el segundo productor de litio después de Australia, pasando delante de China y Chile. Francia va a apoyar, pese al contexto de incertidumbre, porque miramos el largo plazo. Promoveremos el desarrollo de la cadena de valor, solo si es sostenible con el largo plazo”.

A su turno, Féliz Fernández Shaw reveló que Europa está interesado en que Argentina agregue valor: “Europa no busca solo su propia transición, sino la transición energética del mundo. Para Argentina el litio puede ser clave para su propia transición. ¿Somos capaces de pensar un plan de inversión productiva? No es take the lithium and run. Queremos hacer algo más. América Latina no quiere seguir siendo proveedores solamente de materias primas, quieren utilizarlas para industrializarse, lo que va a requerir en las próximas décadas mucha inversión, tecnológica y asociación”.

Además, agregó: “Me gustaría entender cómo podemos organizar un gran paquete de inversión que incluya aspectos tecnológicos, para generar no solo la extracción y producción. Sino para generar valor añadido. Argentina tiene litio pero no autos eléctricos. No tiene sentido que Europa sea la única que haga autos eléctricos”. Fernández Shaw reveló que parte de la visita de la comitiva de la comisión europea busca pensar inversiones para “impulsar la industrialización”.

Agregado de valor

A su turno, Moro, CEO de Eramine, cuestionó estas afirmaciones: “Nosotros sacamos el litio, pero no salimos corriendo con el litio. Hay todo un trabajo y agregado de valor que espero puedan tener en cuenta de la magnitud que significa”. En ese sentido, reveló que su proyecto, ubicado en el salar Centenario Ratones, en Salta, será el próximo en ponerse en marcha. “Estamos desde el 2009, 14 años invirtiendo en el país, y desde mediados del año que viene pensamos producir 24 mil toneladas de carbonato, con reservas para 40 años, luego de haber invertido u$s 800 millones”.

Esto en una primera etapa, porque luego planean llevar la producción a 85 mil toneladas, lo cual equivale a “suministrar carbonato de litio para 1,9 millones de autos eléctricos”. Luego mostró un video del avance de la construcción de la mina y cuando terminó el video, agregó: “Como verán no salimos corriendo. Hemos llegado a hacer todo esto en la Puna”. Por la tecnología que utiliza Eramet producen carbonato con 99% de pureza y recuperan de la salmuera del salar arriba del 90%.

Al final de su presentación, volvió a decir: “Esto fue un pantallazo general de quiénes somos, qué hacemos, y que no salimos corriendo”.

Carbonato de litio

En la misma línea argumentó Ignacio Celorrio, presidente de Lithium Argentina, cuando le tocó exponer: “En Argentina pasa algo único que tenés más de 4 proyectos construyendo a la vez, algo que nunca se vio. Pero cuidado. Está bien desarrollar la cadena hacia lo más sofisticado, pero no hay que confundir, porque producir carbonato de litio en la Puna es muy complejo, la capacidad para manejar un insumo es muy desafiante”.

De cara al mercado del litio a nivel global y su impacto en Argentina, agregó: “Cuando en Argentina pase la ola de construcción, vamos a tener capacidad instalada para 200 mil toneladas, pero eso no debe confundirse, porque se va a necesitar esfuerzo y colaboración, y suerte, para que las inversiones hayan sido rentables. Se habla mucho de cosas que está muy bien plantear, pero antes necesitamos una base firme de ser competitivos”.

Además, Celorrio mencionó: “Hoy encontrar litio no es tan complicado, se habla de litio en África y Brasil, por lo que hoy será muy importante ser un productor confiable. Seamos fuerte donde podamos ser fuertes, y obviamente después soñemos más, pero con sueños concretos”. Lithium Argentina está asociada a la empresa china Gangfeng Lithium, que junto a Exar, fue el último proyecto de litio en ponerse en funcionamiento en Argentina este 2023, luego de décadas donde solo había dos proyectos. Esta tercera mina tiene como objetivo producir 40 mil toneladas en Cauchari-Olaroz.