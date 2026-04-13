Guerra con Irán y combustible caro: la "grieta" se profundiza entre los estadounidenses en medio de la crisis energética

La guerra con Irán divide a los estadounidenses: preocupación por la economía, la suba de la gasolina y el temor a un conflicto más largo.

A más de seis semanas del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán , y pese a un frágil alto el fuego, los efectos económicos ya se sienten con fuerza puertas adentro. La "grieta" entre los que apoyan la guerra y los que la rechazan se profundiza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento del precio del combustible , impulsado en gran parte por la crisis en el estrecho de Ormuz, se convirtió en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, que ven cómo el conflicto internacional impacta directamente en su vida cotidiana.

En distintas ciudades del país, desde Nueva York hasta Atlanta o California, el denominador común es el mismo: incertidumbre económica, temor a una escalada y una fuerte división política sobre la guerra.

El conflicto no solo tensiona los mercados, sino también a la sociedad estadounidense. Según un relevamiento de Reuters en distintos estados, las posturas están profundamente polarizadas.

Por un lado, hay quienes respaldan la ofensiva militar. Don Smith, un veterano de la Infantería de Marina de 65 años residente en Colorado, defendió la decisión del gobierno:

“Creo que Trump simplemente está haciendo lo que hay que hacer ahora mismo”, sostuvo, al recordar ataques históricos vinculados a Irán.

guerra-en-medio-oriente-2 (1)

Sin embargo, otras voces cuestionan con dureza el conflicto. Terry Lemoine, empresario jubilado en California, fue categórico: “Nunca debió haber sucedido. La guerra fue una estupidez, no tenía ninguna razón de ser”, afirmó, en declaraciones a Reuters.

La división también responde a líneas partidarias. Una encuesta de Reuters/Ipsos mostró que el 60% de los estadounidenses se opone a los ataques, aunque el apoyo es significativamente mayor entre votantes republicanos.

El impacto económico, en el centro de la escena

Más allá del debate geopolítico, la preocupación dominante gira en torno a la economía.

El aumento del precio de la gasolina es el indicador más visible. En algunas zonas, el galón superó los u$s4, marcando una suba significativa en pocas semanas.

Walt Moran, un bombero retirado de Nueva York, describió el impacto con un ejemplo concreto: “Hace dos semanas estaba a 3,50 dólares el galón, y hace unos días a 4,19”, explicó.

Gasolina combustibles EEUU estaciones de servicio

Pero el problema no se limita al consumo individual. También afecta a pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Melanie Curtis, dueña de un servicio de catering en Chicago, aseguró que el aumento de los costos energéticos está poniendo en riesgo su negocio:

“Seguimos con deudas, seguimos luchando, tratando de llegar a fin de mes”, dijo a Reuters, al explicar que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos operativos.

Este tipo de testimonios refleja cómo un conflicto a miles de kilómetros puede trasladarse rápidamente al tejido económico interno, afectando tanto a consumidores como a emprendedores.

“La economía está siendo destruida”

Entre los más jóvenes, el diagnóstico es incluso más crítico. Christian Anderson, estudiante universitario en Atlanta, sintetizó el malestar: “No soy economista, pero no estoy nada contento. Esta guerra sin sentido está destruyendo nuestra economía”, afirmó.

La percepción de deterioro económico se vincula tanto con el aumento de precios como con la incertidumbre general sobre el rumbo del país.

Incluso quienes apoyan la intervención militar reconocen el impacto en el bolsillo. Smith, el veterano de Colorado, admitió que los precios subieron por el conflicto, aunque relativizó la magnitud del problema al compararlo con años anteriores.

Trump X

Una guerra que parece lejana

Un aspecto llamativo es la desconexión que sienten muchos ciudadanos respecto del conflicto.

A diferencia de otras guerras, donde el impacto era más directo, en este caso gran parte de la población percibe el conflicto como algo distante.

“Solo ves la guerra en la televisión, así que no te parece real”, dijo Antwuan Bannister, un cocinero de 32 años en Atlanta.

Esta sensación convive con una fuerte exposición mediática, donde las redes sociales y los ciclos de noticias constantes moldean la percepción pública.

Algunos siguen el conflicto de cerca, mientras que otros optan por desconectarse. Christyna Kay, una emprendedora independiente, explicó que limita su consumo de noticias para evitar la sobrecarga informativa:

“Me permito un momento para desconectar porque también necesito vivir y disfrutar de mi vida”, señaló.

El temor a una escalada mayor

Más allá del presente, uno de los principales temores es que el conflicto se prolongue o escale a un nivel mayor.

La posibilidad de una guerra más amplia, o incluso de ataques dentro del territorio estadounidense, genera inquietud en distintos sectores.

Aaron Klug, un vendedor en Indiana, expresó su preocupación por eventuales represalias: “Me sentiría muy preocupado, sabiendo que eres un blanco fácil en la costa”, afirmó.

trump estrecho ormuz Imagen creada con IA

En paralelo, también crece la ansiedad entre familias con integrantes en las fuerzas armadas. Dana Cuffy, técnica en comportamiento en Atlanta, contó que su hermana podría ser desplegada en Kuwait en los próximos meses: “Es horrible estar preocupada todo el tiempo”, confesó.

Este tipo de testimonios muestra el costado más humano del conflicto, donde la incertidumbre no es solo económica, sino también emocional.

Desconfianza política y desgaste interno

El conflicto también reaviva tensiones políticas internas. Algunos ciudadanos cuestionan la decisión de avanzar en una guerra sin aprobación del Congreso, mientras que otros dudan de las promesas de campaña de evitar nuevos conflictos.

Chad Gard, un comerciante de Indiana, fue directo: “No le creí cuando prometió paz mundial. Ahora me pregunto a dónde vamos a ir a la guerra ahora”.

Esta desconfianza se suma a una percepción de deterioro en la imagen internacional del país. “Estamos arruinando nuestra posición en el mundo”, sostuvo.

Energía, economía y política: un triángulo inseparable

La crisis actual deja en evidencia la fuerte interconexión entre geopolítica, energía y economía.

El conflicto en torno al estrecho de Ormuz no solo afecta el suministro global de petróleo y gas, sino que también tiene consecuencias directas en la inflación, el consumo y el humor social en Estados Unidos.

La suba de los combustibles actúa como un canal de transmisión inmediato, amplificando el impacto del conflicto en la vida cotidiana.

gasolina eeuu AFP

Un conflicto que redefine percepciones

A medida que avanza la crisis, queda claro que el conflicto con Irán no solo se libra en el plano militar o diplomático, sino también en el terreno de la opinión pública.

Las diferencias políticas, las preocupaciones económicas y la percepción de riesgo configuran un escenario complejo, donde no hay consenso sobre el rumbo a seguir.

Mientras algunos ven la guerra como una acción necesaria, otros la consideran un error costoso e injustificado.

Lo que sí parece claro es que, incluso con una tregua en marcha, el impacto del conflicto seguirá presente en la economía y en la sociedad estadounidense durante los próximos meses.

La evolución del precio de la energía, la estabilidad del alto el fuego y el desarrollo de las negociaciones serán claves para determinar si este episodio queda como una crisis transitoria o como el inicio de un escenario más prolongado de tensión global.