Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con un barril de petróleo a u$s200

La crisis en Medio Oriente escaló a un nuevo nivel de amenaza para la estabilidad económica global . Este miércoles, el comando militar de Irán lanzó una advertencia directa a la comunidad internacional: el mundo debe prepararse para un escenario con el petróleo a u$s200 por barril . La declaración surge tras una nueva jornada de hostilidades en la que al menos 4 buques fueron atacados en aguas del Golfo, consolidando el bloqueo absoluto en una región clave para el suministro energético.

A pesar de que el Pentágono describió las recientes incursiones de Estados Unidos e Israel como las más intensas hasta la fecha, Teherán demostró mantener su capacidad de contraataque . Durante la madrugada, Irán disparó contra objetivos en Israel y diversos puntos estratégicos de Medio Oriente, logrando interrumpir el flujo de energía en el Estrecho de Ormuz , por donde transita normalmente una quinta parte del crudo mundial.

El portavoz del comando militar iraní, Ebrahim Zolfaqari, fue el encargado de transmitir el mensaje dirigido a Washington y sus aliados. "Prepárense para que el petróleo llegue a u$s200 el barril , porque el precio depende de la seguridad regional que ustedes han desestabilizado", sentenció el funcionario. La cifra duplica los valores que el mercado consideraba como "piso de crisis" apenas hace una semana.

Este clima de tensión se produce en un momento de señales contradictorias en las plazas financieras. Si bien los precios del crudo habían mostrado una leve tendencia a la baja al inicio de la semana y los mercados de valores ensayaron una recuperación —bajo la apuesta de que el presidente Donald Trump logre una salida diplomática rápida—, la falta de una tregua efectiva en el terreno mantiene la incertidumbre en niveles máximos.

La parálisis en el estrecho de Ormuz es comparada por analistas internacionales con las grandes crisis del petróleo de los años 70 . Hasta el momento, no existen garantías para que la navegación comercial se reanude de forma segura, lo que mantiene bloqueados millones de barriles destinados a Europa y Asia.

Nuevas amenazas al sistema financiero

La escalada no se limita al terreno militar o energético. Tras un ataque reportado contra las oficinas de un banco en Teherán, Zolfaqari afirmó que Irán responderá con ofensivas directas contra entidades financieras que realicen negocios con Estados Unidos o Israel. La advertencia incluyó un llamado a la población civil de Medio Oriente para mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros de cualquier institución bancaria vinculada a intereses occidentales.

En el plano político, el conflicto parece entrar en una fase de desgaste prolongado. Fuentes oficiales de Israel admitieron en privado que el sistema de gobierno iraní posee una capacidad de supervivencia mayor a la prevista originalmente, lo que aleja las expectativas de un colapso inminente del régimen. Asimismo, funcionarios en Washington señalaron que no hay indicios claros de que la campaña militar esté cerca de concluir.

El estado de Mojtaba Jameneí y la resistencia interna

En medio de los combates, un funcionario iraní confirmó a la agencia Reuters que Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del asesinado líder supremo Alí Jameneí, resultó levemente herido al inicio de la guerra. El ataque que afectó al nuevo líder fue el mismo que terminó con la vida de su padre y otros miembros de su familia nuclear. Desde el comienzo de las hostilidades, Mojtaba no ha realizado apariciones públicas ni emitido mensajes oficiales, lo que alimenta las especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad de mando.

Pese a ello, la movilización interna en Irán continúa siendo masiva. Durante los funerales de los comandantes caídos este miércoles, multitudes salieron a las calles de Teherán portando banderas y retratos de la dinastía Jamenei, reforzando la narrativa de resistencia ante los ataques aéreos.

Respuesta internacional ante la crisis

Frente a la posibilidad de que el barril alcance los u$s200, la Agencia Internacional de Energía (AIE) está próxima a proponer la liberación más rápida y masiva de reservas estratégicas de la historia. Esta medida busca inundar el mercado con crudo de emergencia para frenar la escalada inflacionaria que amenaza con enfriar la actividad económica mundial y disparar los precios de los combustibles en países importadores, incluida la Argentina.

La efectividad de esta intervención dependerá, en última instancia, de la seguridad en las rutas marítimas. Mientras los barcos sigan siendo blanco de ataques y el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado, la presión sobre el precio de los hidrocarburos continuará siendo el principal factor de riesgo para el crecimiento global en este 2026.