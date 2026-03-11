Tras la salida de Gallardo, River echó a "La Roca", jefe de seguridad: "Buscaban otra imagen"

La dirigencia de River decidió que Diego Moreno, más conocido como “La Roca”, sea despedido y no ocupe más su rol como jefe de seguridad del plantel profesional. ¿Qué dijo al respecto?

Tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet , la dirigencia de River continúa realizando cambios en el club. El nuevo y con más impacto de ellos es el despido del jefe de seguridad del plantel profesional, Diego Moreno , más conocido como "La Roca" , y sus asistentes.

Moreno trabajaba desde hace más de una década junto al plantel profesional. Había llegado en 2014, durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo , y desde entonces se convirtió en una presencia constante en el día a día del equipo. Su rol era acompañar a jugadores y cuerpo técnico en entrenamientos, viajes y partidos, además de coordinar cuestiones de seguridad del plantel.

Con el tiempo se volvió un personaje reconocido en el mundo River. Su apodo, “La Roca” , surgió por su parecido físico con el actor Dwayne Johnson y por su presencia imponente, que lo hacía fácilmente identificable cerca del banco de suplentes o en el ingreso a los vestuarios.

La noticia tuvo repercusión y "La Roca" habló con distintos medios como TN y La Página Millonaria. Allí contó que, pese a la sorpresa, se queda con los mejores recuerdos de su paso por el club.

"Me sorprendió, pero sabía que se venían cambios en el club. Yo lo tomo como un fin de ciclo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Estoy agradecido a la gente que me dio la oportunidad en su momento. A la dirigencia anterior, a Rodolfo D’onofrio, a Jorge Brito y a Marcelo Gallardo" , manifestó sobre su despido.

Según le informaron desde River, su salida se enmarca dentro de una reestructuración del área de seguridad del plantel. “Buscaban otra imagen para la seguridad del plantel”, detalló.

El histórico empleado de seguridad también recordó el rol que tuvo Gallardo en su llegada al plantel profesional: “Me dio la oportunidad de estar con su grupo, con su cuerpo técnico, y ser parte del club. La verdad que estoy agradecido por haber confiado en mí”.

Pese a su abrupta salida, Moreno aseguró que su sentimiento por River sigue intacto: “Soy hincha fanático de River. No tengo otra cosa que decir más que agradecimiento a toda la gente que me dio la oportunidad de integrar el mundo del fútbol en el club”.

image

Contó la charla que tuvo con Coudet

Moreno reveló que Eduardo Coudet se comunicó con él tras conocerse la noticia. “Me habló ayer a la mañana. Me dijo que lamentaba mucho lo que había pasado, que no estaba al tanto de nada, pero que había sido un gusto habernos conocido”, relató.

El exintegrante del staff de seguridad destacó el gesto y le deseó lo mejor al nuevo cuerpo técnico: “(Coudet) me pareció una muy buena persona. Le deseo lo mejor a él, al cuerpo técnico y a todos los jugadores”.

Su mensaje para los hinchas de River

Mientras tanto, tiene claro que su vínculo con River no se termina. “Soy socio y voy a volver a la tribuna. Voy a ir a la cancha a ver a River como siempre”, aseguró.

Y cerró con un mensaje para los hinchas: “Si en algún momento alguno se sintió mal por algo que hice, les pido disculpas. Siempre quise cuidar a los jugadores y al club. Pero soy hincha de River igual que todos ellos. Lo llevo en la piel y en la sangre”.