Tener 2 o 3 hijos retrasa el envejecimiento, según la ciencia









Un estudio europeo aportó datos que vinculan la maternidad con el bienestar corporal y con marcas celulares más favorables a lo largo del tiempo.

Un estudio reveló que tener 2 o 3 hijos retrasa el envejecimiento femenino. Gentileza - Fairygodboss

Generalmente se asocia a la maternidad con el desgaste físico y con mayores exigencias para el cuerpo. Pero nuevas investigaciones científicas empezaron a mostrar un panorama más amplio y con resultados que sorprenden incluso a especialistas.

Un estudio realizado en Europa analizó cómo la cantidad de hijos se relaciona con el envejecimiento del organismo femenino. Los resultados dicen que no todas las experiencias reproductivas impactan igual pero que suelen tener efectos positivos.

Madre Gentileza - Institute for Family Studies ¿Por qué tener 2 o 3 hijos retrasa el envejecimiento? La investigación estuvo a cargo de un equipo de la Universidad de Helsinki, que trabajó con información de casi 15 mil mujeres finlandesas nacidas a partir de la década del 70. Para el análisis, las participantes se agruparon según cuántos partos tuvieron y en qué momentos de su vida, para poder comparar trayectorias similares desde el punto de vista genético.

Los científicos combinaron registros de esperanza de vida con estudios de sangre que reflejan cambios epigenéticos, es decir, modificaciones en la forma en que se expresa el ADN con el paso de los años. A partir de ese cruce de datos, detectaron un patrón llamativo: quienes tuvieron dos o tres hijos mostraron señales de envejecimiento biológico más lento que aquellas sin hijos o con familias muy numerosas.

El hallazgo no implica que la maternidad funcione como un "antídoto" contra el paso del tiempo. Según explicaron los autores, el proceso de envejecer depende de múltiples factores, como el entorno, la genética, el nivel socioeconómico y el acceso a cuidados de salud. De todas formas, la cantidad de hijos y el momento en el que llegan pueden influir en el envejecimiento.

Entre las posibles razones aparecen algunos beneficios asociados al embarazo y la crianza. La lactancia, por ejemplo, se vincula con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. A eso se le suma el acompañamiento social que muchas madres reciben cuando dan a luz y el apoyo familiar que puede surgir más adelante, cosas que suelen tener un impacto positivo en la salud general. En el otro extremo, el estudio observó que las mujeres con más de cuatro hijos presentaron indicadores menos favorables. En esos casos, las exigencias físicas y emocionales acumuladas podrían superar los efectos protectores detectados en familias más chicas. Los propios investigadores aclararon que estos resultados no deben tomarse como una indicación sobre cuántos hijos tener. Esto es más una estadística y no una regla aplicable a todas las realidades. Cada persona tiene su propio proceso.

