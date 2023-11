La minería debatió la aplicación de la Inteligencia Artificial: "Llegó para quedarse"

El evento fue organizado por los medios especializados Prensa GeoMinera y Once Diario y la agencia Ilusiónideas. Entre las conclusiones que dejaron, hubo coincidencia general que es un tema para abordar, ya que la Inteligencia Artificial será necesaria para múltiples procesos productivos del futuro.

Según se comentó en el Primer Simposio temático , entre los beneficios que traerá la IA se destacan un mejoramiento del cuidado del medioambiente y evitar accidentes laborales, generando una mayor seguridad para los trabajadores. También se remarcó el hecho de que no viene a reemplazar al personal, sino que busca sumar más desarrollo y eficiencia. Desde el sector gremial se aseguró que la IA llega para hacer más humano el trabajo y no para reemplazarlo.

Gil agregó que hoy el “paradigma está cambiando totalmente en nuestra área de educación, que es lo que estamos nosotros acá tratando de brindar, y ya hay que incorporarlo y es algo que se viene transversalmente”, donde confirmó que ya están analizando incorporar a la currículo la Inteligencia Artificial” y que el vínculo de la universidad con las empresas y con el medio es muy importante.

Tras el saludo del decano, expuso el titular de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola. “Vemos una gran oportunidad con la IA, primero que nada en temas de seguridad, porque de alguna forma la gran acumulación de datos y el manejo de esos datos de una manera ordenada, específica, nos va a proveer información anticipada en minería, básicamente de cuestiones que puedan generar algún tipo de dificultad en materia de seguridad, como podría llegar a ser el tema de caída de roca, desplazamientos, o cosas por el estilo, y empiezo por la seguridad, porque en minería todos tenemos hoy bien claro que el primer tema para poder seguir avanzando, lo primero que tenemos que hacer es mejorar cada día el tema de nuestra seguridad y que los trabajadores salgan de la mina de la misma manera de como entraron”.

Cacciola agregó que “también vemos una oportunidad en información que se genera para aplicarla a temas efectivamente ambientales. Donde con los datos logrados nos permitirá anticiparnos a detectar determinadas cuestiones que si bien hoy en día el proceso del cuidado ambiental es responsable, siempre hay oportunidades de mejora y yendo al tema productivo, en materia de exploración y de prospección, seguramente cuando esté funcionando va a permitir un montón de decisiones que van a acelerar procesos y además van a precisar situaciones y definiciones para actuar”.

Por último, el presidente de CAEM sostuvo que el compromiso como sector minero es "trabajar con las universidades y participar activamente en el proceso de capacitación de la manera que corresponda porque tenemos claro que esto es el futuro".

El geólogo, profesor y ex secretario de Minería y Energía de Salta Ricardo Alonso hizo un recorrido sobre la evolución de la minería salteña en los últimos 50 años. "Desde aquella de pala y pico, trabajando en los salares, en esa minería rústica, tradicional, artesanal, donde no se conocía nada de seguridad, ni de higiene de seguridad, y menos de cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente. Haber visto cómo ha ido cambiando todo esto en los últimos 50 años, hasta hablar en la actualidad de Inteligencia Artificial”, describió con asombro.

Alonso remarcó que Salta está camino a dejar de ser una provincia con minería para trasnformarse en una provincia minera. "Todo lo que nos espera es el desarrollo pero ha sido tan impulsivo, tan explosivo, tan de golpe", subrayó.

Para el ex funcionario provincial, la Inteligencia Artificial aplicada a la minería, es el "gran desafío" de lo que se viene. "La Inteligencia Artificial vino para quedarse y tengo la esperanza de que en el futuro, dentro de diez años, este congreso parezca como una cosa recontraantigua", sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, dejó en claro que el sindicato de trabajadore mineros también tiene que estar participar en la modernización de las tecnologías laborales. “Creemos que nos tenemos que meter en el tema. El peor error que podríamos cometer como entidad sindical es no asesorarnos de lo que indudablemente se nos va a venir", advirtió.

“indudablemente que la Inteligencia Artificial va a traer soluciones, tanto a la gestión como a las operaciones, pero estas también van a tener que ser pareja en el sentido de las soluciones que puede traer para el sector empleador como las soluciones que tiene que traer para el mundo del trabajo”, aseguró el líder de AOMA.

Laplace no esquivó la gran pregunta que rodea a la IA y el mundo laboral y dio su opinión sobre la posiblidad de que esta nueva tecnología va reemplazar al ser humano. "Si hay algo que tenemos claro como dirigentes sindicales que la Inteligencia Artificial hecha por el ser humano tiene que ser para beneficiar, para hacer más humano el trabajo y no para reemplazar. Ahí seguro que en ese aspecto no vamos a estar de acuerdo, pero siempre nos tendremos que atender a las convenciones colectivas de trabajo y de esto sí el sector empleador y el sector trabajador sabe de lo que se trata”, replicó.

Luego, y con una gran claridad de conceptos, fue el turno del catedrático Luis Alcaide, quien acaparando la atención del público consideró que “lo importante es que la Inteligencia Artificial que nace en el año 1956, tiene un origen fundacional lo que busca fundamentalmente es tomar estas capacidades de conducta inteligente que veíamos en los humanos y tratar de incorporarla a las máquinas, pero no incorporarla para ser un nuevo ser humano, sino incorporarla a las máquinas como una forma, como bien decía aquí el señor Laplace, de asistir al ser humano en la resolución de problemas donde la complejidad de los datos que se manejen sea muy elevada”.

Dentro de las ventajas de la IA el especialista Alcaide dijo que “estos esquemas de Inteligencia Artificial es que pueden encontrar relaciones sutiles entre los datos, cosa que a nosotros normalmente nos cuesta muchísimo más tiempo”.

En su cierre, consideró que “lo que es importante es decir que a los humanos nos corresponde usarla para hacer cosas buenas, y como también la IA viene con la idea y la fantasía que viene a reemplazar a los humanos diría volvamos a la propuesta de la sociedad 5.0 de Japón, que nadie quede atrás, somos nosotros quienes debemos hacer las cosas bien, sí tiene que quedar claro que la Inteligencia Artificial no solo vino a quedarse vino a potenciarse”.

El siguiente orador fue el profesor Pablo Rovarini, con un mensaje principalmente destinado al sector empresarial, argumentando para convencerlos de utilizar lo que se denomina inteligencia empresarial.

El último disertante del Simposio fue el director de Recursos Humanos de ERAMINE S.A. Ricardo Rodríguez, quien abordó a la Inteligencia Artificial desde la centralidad de las personas, su foco en la seguridad y en el medioambiente, aunque agregó una cuarta dimensión, que según afirmó, "acá va a tener su impacto en cómo las organizaciones van a tener que transformar sus nuevos diseños organizacionales". "Sabemos que procesos transformacionales es un nuevo diseño de los componentes estratégicos que hay en una organización”, indicó.

Rodríguez dijo que “el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo y la minería nos va a llevar a repensar indicadores cualitativos. Fundamentalmente, basado en la innovación y la creatividad. Qué es lo que hace a un trabajador distinto uno del otro”.

Al cierre del evento, los organizadores remarcaron el apoyo y unión con diferentes medios del país que adhirieron a auspiciar y difundir la concreción del simposio. Públicamente, agradecieron el compromiso regional y nacional de medios periodísticos que siguieron con interés la temática: como Ámbito (Energy Rreport), Minería Sustentable, Diario La Unión de Los Andes (Salta); Jujuy Económico (Jujuy), El Observador Central (Santa Cruz), Radio 10 - Cadena de Noticias (Catamarca), LU 4 - e InfoSur en Línea (Chubut); Diario Todo Noticias de General Roca; Diario Informativo Hoy, de San Antonio Oeste ; Canal 7 de Ingeniero Jacobacci; Diario El Tendal y FM Signos, Viedma (Rio Negro), que se sumaron a la iniciativa de Prensa GeoMinera y 11 Diario. Este simposio contó con el auspicio de AOMA, Eramine Sudamérica; Hanaq Group; Huawei Argentina y el acompañamiento de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina (CAPROSEMITP).