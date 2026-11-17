Panorama Minero realizará el 2 y 3 de diciembre su encuentro anual, con conferencias sobre cobre, oro y plata, debates sobre el RIGI, financiamiento e infraestructura, rondas de negocios y la tradicional entrega de premios en La Noche de las Distinciones. Por primera vez, se elegirán en vivo la “Mejor noticia del año”.

Panorama Minero reunirá a los principales actores de la industria para cerrar un año de definiciones y anticipar las decisiones que marcarán el próximo ciclo de inversiones.

La minería argentina tendrá su último gran encuentro del año en Buenos Aires. El 2 y 3 de diciembre , en Goldencenter Eventos, se realizará Minería: Cierre de Año 2026 , una convocatoria organizada por Panorama Minero que reunirá a compañías productoras, desarrolladores de proyectos, inversores, proveedores, autoridades y representantes de organismos internacionales para hacer un balance de la actividad y discutir las perspectivas de inversión para 2027.

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La edición tendrá un significado especial: Panorama Minero celebrará sus 50 años de trayectoria , en un contexto en el que la industria busca transformar la cartera de proyectos y los anuncios de inversión en nuevas operaciones, infraestructura, producción y exportaciones.

La agenda combinará dos jornadas de conferencias, espacios de vinculación comercial y rondas de negocios con La Noche de las Distinciones a la Minería , la tradicional cena anual en la que se reconocerá a empresas y referentes del sector. Entre las novedades de este año se destaca una votación presencial para elegir el acontecimiento (noticia) más importante de la minería argentina durante 2026.

El encuentro tendrá como ejes la ejecución de grandes proyectos, el financiamiento, la infraestructura, la cooperación internacional, la seguridad operacional y las oportunidades para los proveedores locales. Las discusiones buscarán poner el foco no solo en el volumen de inversiones anunciado, sino también en las condiciones necesarias para concretarlas.

Uno de los debates centrales estará dedicado a los desafíos que aparecen después de la aprobación de las inversiones. Bajo el eje “El día después del RIGI” , referentes del sector analizarán cómo pasar de las decisiones de inversión a las etapas de ingeniería, construcción, contratación de servicios y desarrollo de proveedores.

La conversación incluirá experiencias vinculadas con proyectos mineros como Vicuña y perspectivas de grandes inversiones energéticas, con el objetivo de identificar necesidades comunes en actividades intensivas en capital. El acceso al financiamiento, la disponibilidad de infraestructura, los costos, las capacidades técnicas y la articulación entre el sector público y privado serán algunos de los puntos de discusión.

También participarán referentes de compañías que protagonizan el desarrollo del cobre argentino, entre ellos José Morea, Country Director de Vicuña Corp., y Michael Meding, de McEwen Copper, junto con representantes de otras empresas productoras y desarrolladoras.

El programa buscará aportar una mirada sobre las decisiones que deberán tomar las compañías para avanzar con sus proyectos en un escenario en el que Argentina busca posicionarse como proveedor internacional de minerales estratégicos.

El encuentro incluirá debates sobre el RIGI, el desarrollo de proyectos de cobre, la cooperación con Europa, la seguridad operacional y las oportunidades comerciales para proveedores mineros.

Una agenda internacional con la Unión Europea y una misión empresarial alemana

La cooperación internacional será otro de los capítulos destacados. La Unión Europea participará como Official Sponsor y aliado institucional, junto con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).

Entre las figuras previstas se encuentran Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, y Félix Fernández Shaw, director general de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea. Sus intervenciones estarán vinculadas con los minerales estratégicos, la cooperación internacional y las oportunidades de inversión.

La agenda también contempla la participación de organismos de financiamiento y desarrollo, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo. El foco estará puesto en la infraestructura necesaria para acompañar la próxima generación de proyectos mineros.

A esto se sumará una misión empresarial alemana integrada por 12 compañías, que presentarán soluciones tecnológicas, equipamiento y capacidades industriales. La iniciativa incluirá exposiciones y espacios de vinculación para facilitar nuevas relaciones comerciales, asociaciones y transferencia tecnológica entre empresas alemanas y compañías mineras y proveedoras argentinas.

Seguridad y proveedores: dos ejes de las conferencias

La seguridad en las operaciones tendrá un bloque específico durante la segunda jornada. El segmento contará con una introducción de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), y la participación de profesionales de Mansfield Minera, Glencore y Vicuña Corp., entre otros.

El intercambio abordará la gestión de riesgos, la prevención, los estándares operacionales y la consolidación de una cultura de seguridad, en momentos en que la industria se prepara para ampliar su escala de actividad.

Otro espacio importante será el Demand & Contracting Outlook, orientado a acercar a los proveedores información sobre las necesidades actuales y futuras de las compañías mineras. Representantes de operaciones y proyectos como Los Azules, Lindero y Diablillos presentarán sus perspectivas de contratación, requerimientos de bienes y servicios, prioridades de abastecimiento y mecanismos de vinculación con potenciales proveedores.

El objetivo es generar un contacto directo entre las empresas que desarrollan los proyectos y aquellas que buscan incorporarse o ampliar su participación en la cadena de valor minera.

La Noche de las Distinciones: premios a las empresas y elección de la mejor noticia del año

El miércoles 2 de diciembre se realizará uno de los momentos centrales del encuentro: La Noche de las Distinciones a la Minería, la cena anual que reunirá a empresarios, ejecutivos, autoridades y referentes de la actividad.

La celebración estará atravesada por el 50º aniversario de Panorama Minero y reconocerá a protagonistas de la industria a través de distintas categorías. Se entregarán distinciones a la Empresa Minera del Año, Empresa Exploradora del Año, Empresa Proveedora del Año y Mujer Minera del Año, esta última en alianza con Women in Mining Argentina, entre otros reconocimientos.

La principal novedad será la incorporación de una votación en vivo para elegir la “Mejor noticia del año” de la minería argentina. La organización prevé seleccionar entre seis y ocho acontecimientos relevantes de 2026, identificados junto con medios especializados aliados, para que los asistentes definan durante la gala cuál fue el hecho más importante del año para la industria.

La cena también incluirá un recorrido por los principales hitos de la minería argentina, sorteos especiales, viajes, espectáculos musicales y propuestas de entretenimiento preparadas para la edición aniversario.

Panorama Minero celebrará sus 50 años con dos jornadas de conferencias, debates sobre inversiones y rondas de negocios que reunirán a los principales referentes de la industria en Buenos Aires.

La Mesa del Litio y nuevos formatos para ampliar el debate

Aunque las conferencias tendrán al oro, la plata y el cobre como protagonistas, el encuentro también incorporará a otros segmentos de la actividad. El jueves 3 de diciembre está prevista la reunión de fin de año de la Mesa del Litio, con referentes institucionales y autoridades de las provincias productoras, entre ellas Fernanda Ávila, para realizar un balance del sector y analizar las perspectivas del próximo período.

La agenda sumará además la grabación de un nuevo episodio de La Mesaza Minera, junto a La Fábrica Podcast, en alianza con Panorama Minero. La propuesta apunta a ampliar las conversaciones de la industria hacia nuevas audiencias y formatos.

Agenda: horarios y actividades del 2 y 3 de diciembre

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas en Goldencenter Eventos, en la Ciudad de Buenos Aires. La programación incluye conferencias, espacios de networking, reuniones comerciales y la cena de premiación.

Miércoles 2 de diciembre: jornada inaugural

9 a 12: reunión del Consejo Federal de Minería, exclusiva para invitados.

10 a 12: Matchmaking Sessions I, para patrocinadores.

12 a 13.30: registro general y brunch de bienvenida.

12 a 13.30: Games & Business, brunch para patrocinadores.

13.30 a 19: conferencias del primer día.

14 a 18: Matchmaking Sessions II, para patrocinadores.

19.30: cóctel de La Noche de las Distinciones.

20.30: cena y entrega de premios, en el marco del 50.º aniversario de Panorama Minero.

Jueves 3 de diciembre: jornada de cierre

9 a 10: Morning Coffee & Networking.

9.30 a 11.30: Matchmaking Sessions III, para patrocinadores.

10 a 10.30: conferencias de empresas alemanas, primer bloque.

10.30 a 12: bloque de conferencias sobre Seguridad en Minería.

12 a 12.30: conferencias de empresas alemanas, segundo bloque.

12.30 a 13.30: Demand & Contracting Outlook.

13.30 a 15: Closing Beer & Bites, brindis de cierre de año.

15: reunión de la Mesa del Litio, exclusiva para invitados.

Eventos aliados

La agenda se complementará con otras actividades vinculadas con la minería y la cooperación internacional: