La dirigente comenzó su trayectoria como activista por el derecho a la vivienda y gobernó Barcelona durante ocho años. Ahora encabeza una coalición que busca convertirse en un aliado clave del PSOE.

España celebrará este 29 de noviembre las elecciones generales que definirán la composición del próximo Gobierno. En medio de una ajustada disputa entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , las fuerzas minoritarias podrían desempeñar un papel determinante en la conformación de las mayorías parlamentarias .

Además de VOX , una de las agrupaciones que concentra la atención es el Frente Amplio , encabezado por Ada Colau . Tras la fragmentación de Sumar, la coalición nucleó a distintos sectores de la izquierda española y se posicionó, según los sondeos, como la cuarta fuerza política de los comicios.

Antes de ocupar cargos públicos, Colau desarrolló una extensa trayectoria como activista social. Fue una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) , una organización dedicada a defender a las familias perjudicadas por las ejecuciones hipotecarias y los desalojos durante la crisis inmobiliaria española.

En 2014 ingresó formalmente en la actividad política e impulsó Guanyem Barcelona , una plataforma ciudadana que posteriormente se transformó en Barcelona en Comú , una coalición de izquierda con la que llegó al gobierno municipal.

En 2015 se convirtió en la primera mujer elegida alcaldesa de Barcelona, cargo que desempeñó hasta 2023. A lo largo de su trayectoria política, consolidó un discurso centrado en la defensa del derecho a la vivienda , las demandas sociales y el cuestionamiento al avance de la derecha española.

Actualmente, su liderazgo representa uno de los principales activos políticos del Frente Amplio, tanto por su trayectoria como por su capacidad para acercar al electorado catalán a la coalición. Según las encuestas publicadas por ABC, la agrupación podría conseguir hasta el 5% de los escaños parlamentarios.

Qué es el Frente Amplio y qué papel podría desempeñar en las elecciones españolas

El nacimiento del Frente Amplio responde a la fragmentación de Sumar, la coalición de izquierda que contó con 26 escaños en el Congreso de los Diputados durante la actual gestión. Las diferencias internas debilitaron al espacio durante 2025 y derivaron en su ausencia como coalición en estas elecciones.

La nueva alianza reúne a distintas agrupaciones, entre ellas Izquierda Unida, los Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid. Entre sus principales objetivos figuran abordar la crisis habitacional que atraviesa España e impedir la conformación de un gobierno de derecha.

Con Colau al frente, la coalición aspira a convertirse en un socio parlamentario del PSOE ante un eventual acuerdo de gobierno. Su desempeño electoral será uno de los factores que determinarán las posibilidades de alcanzar una mayoría en el Congreso de los Diputados.