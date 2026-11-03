La Pampa lanza un plan de exenciones impositivas para sumarse al boom de Vaca Muerta

Se trata del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, presentado por el gobernador Sergio Ziliotto. Incluye beneficios tributarios, seguridad jurídica y la venta de tierras fiscales a precios promocionales.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el lanzamiento del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta.

El Gobierno de La Pampa presentó este martes un plan que contempla la exención total de impuestos provinciales, seguridad jurídica, estabilidad fiscal por 15 años y tierras fiscales a precios promocionales con el objetivo de integrarse a la cadena de valor de Vaca Muerta.

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La batería de medidas, inscriptas en el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta , fue presentada por el gobernador Sergio Ziliotto , que intenta sumar al distrito a la bonanza económica de los yacimientos repartidos entre Neuquén y, en menor medida, Río Negro y Mendoza.

El programa forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030 , que tiene como objetivos centrales atraer nuevas inversiones, fortalecer a las empresas provinciales y generar oportunidades de desarrollo vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La presentación fue encabezada por Ziliotto en el centro cultural MEDASUR de Santa Rosa ante 360 asistentes de los cuales unos 200 son empresarios.

Durante el encuentro, el mandatario indicó que “el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta tiene como principal característica que ratifica un modelo de provincia: la búsqueda del desarrollo a partir de la producción interna, crecimiento más inclusión, desarrollo pleno y equilibrio territorial”.

Explicó que la Provincia viene trabajando desde hace años para diversificar su matriz productiva, históricamente vinculada a la actividad agroganadera, mediante el agregado de valor, el desarrollo de las áreas bajo riego, las energías renovables y los servicios tecnológicos.

“Claramente no podríamos estar ausentes de ese boom productivo, de esa joya que la República Argentina tiene hoy y que es Vaca Muerta”, afirmó.

En ese sentido, reivindicó el papel del Estado en el desarrollo energético nacional y recordó decisiones como la recuperación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández.

“Vaca Muerta es una realidad porque hubo políticas de Estado y gobiernos nacionales que tomaron decisiones trascendentales. Vaca Muerta es de todos los argentinos y de todas las provincias. No pertenece a un Gobierno nacional de turno ni tampoco es solo de una Provincia. Tiene capacidad para derramar en toda la República Argentina”, expresó.

En otro pasaje, el dirigente peronista apuntó contra el Gobierno: "No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente”.

A la par, reclamó la autorización para extender la subzona franca vinculada a la Zona Franca de General Pico, con el objetivo de incorporar nuevos beneficios para las actividades productivas relacionadas con Vaca Muerta.

Del acto también participaron jefes y jefas comunales de La Pampa, legisladores nacionales y provinciales, representantes de gremios y sindicatos y de cooperativas y mutuales.

El Plan contempla la creación de estrategias territoriales en toda la geografía provincial, que podrán establecerse tanto en inmuebles públicos provinciales y municipales como en predios privados, todas ellas con los beneficios instrumentados.

Nodo Logístico 25 de Mayo

La primera zona que se pondrá en marcha estará ubicada en un punto estratégico del oeste pampeano: la intersección de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151, en jurisdicción de 25 de Mayo.

El nodo logístico contará con 500 hectáreas de tierras con acceso a servicios públicos de agua, energía y conectividad, que estarán disponibles para proyectos productivos mediante condiciones promocionales de acceso al suelo.

Su ubicación permitirá aprovechar la conectividad con Catriel, Rincón de los Sauces y el sector norte de Vaca Muerta, facilitando la vinculación de las empresas que se radiquen allí con los principales centros de actividad hidrocarburífera de la región.

El desarrollo de este espacio busca generar una plataforma para la instalación de empresas proveedoras de bienes y servicios, actividades logísticas y otros emprendimientos vinculados con la industria energética.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial apunta a aprovechar la cercanía geográfica con Vaca Muerta para ampliar las oportunidades de inversión, fortalecer el entramado empresarial y promover nuevas actividades económicas y fuentes de trabajo en el territorio provincial.

El plan de Integración Productiva con Vaca Muerta se incorpora así a las herramientas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030, con el propósito de impulsar la diversificación productiva y una mayor integración de las empresas provinciales con los mercados regionales.