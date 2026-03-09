Mendoza quiere ser el hub financiero minero de los Andes y lo presentó en la Bolsa de Toronto

La provincia presentó en la Bolsa de Toronto la plataforma Andean Bridge para conectar proyectos mineros de la región andina con el financiamiento global. Funcionarios, ejecutivos y expertos coincidieron en que Mendoza busca consolidarse como un nuevo hub financiero para la minería.

En plena PDAC 2026 , la convención minera más importante del mundo, Mendoza dio un paso estratégico en su plan de inserción internacional: presentó Andean Bridge , una plataforma diseñada para conectar proyectos mineros de la región andina con el mercado global de capitales.

La iniciativa fue lanzada en el TMX Market Centre de Toronto , sede del grupo bursátil que incluye al Toronto Stock Exchange , ante un auditorio colmado por más de 150 representantes de empresas mineras, entidades financieras, universidades y consultoras internacionales.

Para el gobierno mendocino, el objetivo es claro: convertir a la provincia en un punto de encuentro entre los proyectos mineros de Sudamérica y las principales fuentes de financiamiento global .

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , destacó que la iniciativa busca fortalecer la conexión entre el sector público, la industria y los mercados financieros. “Hemos presentado Andean Bridge, una iniciativa que impulsamos desde Mendoza junto con IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Argentina. Todo este trabajo apunta justamente a fortalecer la educación financiera y la vinculación con el mercado internacional de capitales, donde hoy existen muchos destinos posibles para las inversiones productivas”, explicó.

La plataforma Andean Bridge comenzó a gestarse meses atrás durante el Finance Day & TSX Roadshow realizado en Mendoza y busca articular proyectos mineros de Argentina, Chile, Perú y otros países andinos con inversores internacionales.

Mendoza PDAC 2026 La agenda mendocina incluyó un encuentro institucional con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Stephen Lecce, donde se intercambiaron experiencias sobre políticas públicas para el desarrollo minero.

En un contexto global donde los minerales críticos son clave para la transición energética, la iniciativa apunta a facilitar el financiamiento para proyectos vinculados al cobre, el litio y otros recursos estratégicos.

Durante la presentación, la ministra subrayó que el rol del Estado es reducir riesgos y generar condiciones para atraer inversiones. “Nuestro rol desde el sector público es trabajar para reducir riesgos y generar mejores condiciones para que el destino elegido por los inversores sea Mendoza. Esa es nuestra responsabilidad como diseñadores de políticas públicas”, afirmó.

El evento despertó un fuerte interés entre los asistentes. Según relató la propia Latorre, el auditorio reaccionó con entusiasmo a la propuesta. “Durante la presentación se vio el interés concreto que existe. Participaron más de 150 empresas y entidades financieras y se veía cómo muchas personas levantaban sus celulares para escanear los códigos QR que mostramos”, contó.

“Esos QR no son solo contactos. Permiten construir un vínculo directo con los equipos de gobierno, que estamos justamente para asesorar al sector inversor y para que sepan con qué reglas y condiciones se puede invertir en Mendoza”, agregó.

El respaldo del ecosistema financiero

La iniciativa fue presentada junto a IN-VR, firma especializada en conectar proyectos de recursos naturales con inversores globales, y con el apoyo de instituciones como BYMA y la Bolsa de Comercio de Mendoza.

image El CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, expuso ante un auditorio colmado el valor estratégico de esta propuesta para impulsar el desarrollo de minerales críticos mendocinos.

El director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, destacó la diversidad de actores que participaron del encuentro. “Esta iniciativa fue impulsada por la Provincia de Mendoza junto con IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Argentina. Estamos muy entusiasmados por la cantidad de personas que participaron para conocer esta propuesta, con representantes de Canadá, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos”, señaló.

Durante el evento se desarrolló un panel de socios fundadores en el que participaron Piña, Stelios Papagrigoriou, director ejecutivo de IN-VR, y Guillaume Légaré, responsable para Sudamérica del TSX.

El panel analizó el rol que Mendoza podría desempeñar en el ecosistema financiero vinculado a la minería.

La minería mendocina busca despegar

El posicionamiento de Mendoza en el circuito minero internacional no es casual. La provincia busca desarrollar su potencial geológico y atraer capital para proyectos vinculados a minerales críticos, un segmento que concentra cada vez más interés global.

En este sentido, Latorre sostuvo que la provincia atraviesa una nueva etapa en su estrategia minera. “Hace dos años esta agenda estaba enfocada en poner en marcha un programa. Hoy estamos trabajando sobre lo que ya se ha consolidado y sobre nuevos desafíos que apuntan a fortalecer la inversión y el desarrollo productivo”, afirmó.

La funcionaria también destacó que la estrategia provincial busca integrar distintos sectores productivos. “Todo esto forma parte de una estrategia para posicionar a Mendoza como una economía competitiva dentro de la región andina, integrando minería, energía, agricultura y otras actividades que pueden impulsar una nueva etapa de desarrollo”, explicó.

Entre los anuncios realizados durante la misión, la ministra confirmó además la apertura de oficinas de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) en la provincia cuyana.

First Quantum desembarca en Mendoza

FQM es una de las principales compañías cupríferas del mundo, enfocada en el desarrollo y operación de grandes yacimientos de cobre a escala global. La empresa posee operaciones en países como Turquía, España, Finlandia, Australia y Zambia, donde estuvo Energy Report recorriendo instalaciones y operacuiones, y se especializa en el desarrollo de depósitos tipo pórfido de cobre.

En Argentina, la compañía controla el proyecto Taca Taca, ubicado en Salta, considerado uno de los mayores desarrollos cupríferos aún pendientes de construcción en el país. El yacimiento corresponde a un sistema tipo pórfido de cobre-oro-molibdeno y está diseñado como una mina a cielo abierto, con una planta de procesamiento basada en trituración, molienda y flotación para la producción de concentrado de cobre.

First Quantum Minerals (FQM) Mendoza cobre PDAC 2026. Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos de Fist Quantum Minerals (FQM) para Latinoamérica, se reunió en Toronto con Jimena Latorre y Sebastián Piña.

Los estudios técnicos del proyecto prevén una capacidad de procesamiento cercana a 60 millones de toneladas de mineral por año, con una producción estimada de alrededor de 250.000 toneladas anuales de cobre fino, además de subproductos de oro y molibdeno. El desarrollo completo de Taca Taca demandaría una inversión aproximada de u$s5.200 millones, lo que lo ubica entre los proyectos mineros más grandes planificados en Argentina y uno de los potenciales nuevos polos cupríferos de Sudamérica.

A nivel internacional, First Quantum también es propietaria de Cobre Panamá, un proyecto de cobre de clase mundial ubicado en Panamá que actualmente se encuentra detenido, próximo a su reapertura. La operación llegó a producir más de 350.000 toneladas anuales de cobre y contaba con una capacidad de procesamiento cercana a 85 millones de toneladas de mineral por año, lo que la posicionaba como una de las minas cupríferas más importantes de América Latina y una pieza central dentro del portafolio global de la compañía.

En este marco,la decisión de First Quantum Minerals (FQM) de instalar una estructura exploratoria en Mendoza es interpretada por el Gobierno provincial como una señal relevante dentro del proceso de reposicionamiento que la provincia intenta construir en el escenario minero internacional.

Mendoza en el radar de las mineras

La delegación mendocina mantuvo reuniones con compañías, bancos de inversión y organismos multilaterales que operan en el sector.

Entre ellos estuvieron ejecutivos de BHP, Aurubis AG, Export Development Canada, World Bank, CIBC Capital Markets, Société Générale, Orion Resource Partners y Appian Capital Advisory, además de encuentros académicos con especialistas de la University of Toronto.

En esos espacios se analizaron oportunidades de exploración, esquemas de financiamiento para proyectos y la integración de Mendoza en cadenas de valor vinculadas a la transición energética.

La provincia también participó del tradicional toque de campana del mercado latinoamericano del TSX, con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado. “Ha sido una de las ferias más productivas de las que la provincia ha participado en estos años”, afirmó.

Cooperación con Canadá

La agenda incluyó además un encuentro institucional con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Stephen Lecce, donde se intercambiaron experiencias sobre políticas públicas para el desarrollo minero.

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, explicó que el diálogo también abordó el creciente interés de empresas canadienses en la provincia. “Se habló del trabajo que están realizando empresas de Canadá, particularmente de Ontario, en Argentina y en Mendoza. Intercambiamos experiencias sobre políticas públicas de promoción y control de la actividad minera y las similitudes que existen entre ambos sistemas”, señaló.

El funcionario agregó que varias compañías canadienses ya comenzaron a analizar información del Catastro Minero digital de Mendoza e incluso algunas evalúan instalarse en la provincia.

El próximo paso: un foro global en Mendoza

La estrategia mendocina para posicionarse en el mapa financiero minero tendrá un nuevo capítulo en abril. La provincia será sede del Andean Capital Forum, un encuentro internacional que se realizará del 20 al 22 de abril de 2026 y que buscará reunir a proyectos mineros de la región andina con inversores globales.

