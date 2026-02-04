Las acciones energéticas que lideraron las subas en enero

El repunte del petróleo y la mejora del clima financiero impulsaron a las compañías del upstream, que superaron ampliamente al resto del mercado en dólares.

El rally de las acciones energéticas se dio en paralelo a un fuerte rebote de los commodities.

El sector energético volvió a posicionarse como uno de los grandes ganadores del mercado argentino en enero de 2026 , con fuertes subas en las acciones de las compañías vinculadas al upstream, impulsadas por el rebote del precio internacional del crudo, la mejora del contexto financiero local y un renovado apetito de los inversores por activos con exposición directa a Vaca Muerta. En ese escenario, Vista Energy y YPF se destacaron como las acciones de mejor desempeño del mes , con ganancias que superaron cómodamente al promedio del Merval.

Según un informe de Ricsa, la acción de Vista Energy fue la gran protagonista de enero. En dólares, el papel avanzó un 24,8% mensual , consolidándose como el activo energético de mejor performance en el mercado local. El rally estuvo estrechamente ligado a tres factores clave: el repunte del Brent, la elevada sensibilidad de la compañía al shale oil y el creciente interés del mercado por empresas con foco exclusivo en Vaca Muerta.

La reciente adquisición de los activos de Equinor en la cuenca neuquina reforzó además el perfil de crecimiento de Vista, que el mercado leyó como una señal clara de expansión de reservas y producción futura. En un contexto de recuperación del crudo, este tipo de compañías tiende a amplificar los movimientos del precio internacional, algo que se reflejó con fuerza en su cotización.

Detrás de Vista, YPF también mostró un sólido desempeño bursátil , con una suba del 10,28% mensual en dólares . Si bien el avance fue más moderado, la petrolera controlada por el Estado volvió a captar el interés de los inversores, apoyada en la mejora de los precios internacionales del petróleo y en expectativas de mayor generación de caja desde el segmento no convencional.

El mercado comenzó a incorporar un escenario más constructivo para YPF, tanto por su posicionamiento en Vaca Muerta como por una percepción de menor ruido macroeconómico local. En ese marco, la acción logró destacarse frente al índice general y consolidó una recuperación que venía gestándose desde fines de 2025.

YPF

Midstream y downstream: avances selectivos y cautela regulatoria

En contraste con el fuerte impulso del upstream, el desempeño de las compañías del midstream y downstream fue más dispar. Transportadora de Gas del Sur (TGS) logró una suba del 3,14% mensual en dólares, con un rendimiento relativo superior dentro de su segmento. La acción mostró cierta estabilidad, apoyada en su perfil de negocios y en expectativas de normalización gradual del marco regulatorio.

En el extremo opuesto, Metrogas y Camuzzi registraron caídas del 5,95% y 7,16% mensual, respectivamente, en sus cotizaciones en pesos. El mercado mantuvo una postura más cautelosa frente a las distribuidoras de gas, en un contexto de definiciones regulatorias aún pendientes y mayor incertidumbre sobre concesiones y tarifas.

El sector eléctrico, con resultados mixtos

Dentro del sector eléctrico, el balance de enero fue heterogéneo. Transener se destacó con una suba del 7,48% mensual en pesos, impulsada por expectativas en torno a la eventual venta de la participación estatal, un factor que reavivó el interés inversor sobre la compañía.

Por su parte, Edenor mostró una mejora más moderada, con un avance del 3,51% mensual en dólares, aunque todavía arrastra una caída en la comparación interanual. La distribuidora eléctrica sigue condicionada por la incertidumbre regulatoria que atraviesa al segmento.

En tanto, Central Puerto registró una baja del 4,62% mensual en dólares, aunque mantiene un desempeño positivo en términos anuales, con una suba acumulada del 13,23%, lo que refleja que parte del ajuste de enero respondió más a toma de ganancias que a un deterioro de los fundamentos.

Un contexto externo que jugó a favor

El rally de las acciones energéticas se dio en paralelo a un fuerte rebote de los commodities. Durante enero, el Brent subió 12,65% y el WTI avanzó 12,53%, reintroduciendo una prima de riesgo geopolítico en los precios, especialmente por las tensiones en Medio Oriente. A esto se sumó una mejora en el clima financiero local, con una caída del 13,13% en el riesgo país, que favoreció la valorización de los activos argentinos.

Balance del mes

En síntesis, enero dejó en claro que el mercado volvió a premiar a las compañías energéticas con mayor exposición al upstream, especialmente aquellas vinculadas al shale y al petróleo no convencional. Vista Energy se consolidó como la gran ganadora del mes, seguida por YPF, mientras que el resto del sector mostró desempeños más moderados y selectivos.

De cara a los próximos meses, la evolución del precio del crudo, las definiciones regulatorias y el contexto macroeconómico seguirán siendo claves para determinar si este impulso puede sostenerse o si dará lugar a una nueva etapa de mayor selectividad entre los inversores.