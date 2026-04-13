Petróleo físico en Europa alcanza un máximo histórico cercano a u$s150 por barril

El precio al contado del crudo Forties del Mar del Norte alcanzó los u$s148,87 por barril. Analistas mantienen sus previsiones con un valor del crudo por encima de los u$s100.

El banco de inversión Morgan Stanley mantuvo sin cambios sus previsiones para el precio del petróleo Brent, anticipando valores elevados en el corto plazo.

Los precios del crudo en Europa alcanzaron el lunes un máximo histórico cercano a los 150 dólares por barril , ya que el plan de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz agravó la preocupación por el suministro.

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Los futuros del Brent para entrega en junio subían un 6%, a más de 100 dólares por barril, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el paso de buques hacia y desde Irán a través del estrecho de Ormuz, en una medida que podría restringir las exportaciones de petróleo iraní tras el fracaso en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

El precio es menor al máximo histórico del Brent de 147 dólares por barril de 2008.

Sin embargo, el precio de los cargamentos físicos de crudo para entrega inmediata es significativamente más alto , ya que el cierre efectivo de Ormuz ha llevado a los compradores de Europa y Asia a apresurarse para asegurar el suministro.

El precio al contado del crudo Forties del Mar del Norte alcanzó los 148,87 dólares por barril el lunes, según datos de Lseg, superando el máximo de 2008.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, comentó el lunes, en un acto, la prima a la que se negocian los cargamentos físicos respecto a los precios alcanzados en los mercados financieros. "Las transacciones físicas están sometidas a una gran presión", señaló.

Petróleo: la proyección de Morgan Stanley

El banco de inversión Morgan Stanley mantuvo sin cambios sus previsiones para el precio del petróleo Brent, anticipando valores elevados en el corto plazo.

La entidad proyecta un precio de 110 dólares por barril para el segundo trimestre de 2026 y de 100 dólares para el tercero, con una moderación recién hacia 2027, cuando el crudo podría descender a la zona de los 80 dólares.

Las estimaciones reflejan la persistencia de tensiones en el mercado energético global, en particular por las disrupciones en el estrecho de Ormuz.

Desde el banco advirtieron que las cadenas de suministro de petróleo podrían tardar varios meses en normalizarse, incluso si se logra una reapertura parcial del estrecho en el corto plazo.

En su escenario base, los flujos de exportación se mantendrían en niveles bajos durante abril, para luego recuperar cerca del 70% de los volúmenes perdidos entre mayo y julio.

Recién hacia octubre se alcanzaría un nivel de operación estable, lo que confirma que el impacto del conflicto se extenderá más allá de los eventos inmediatos.