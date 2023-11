Plan energético de Milei: primeras medidas, el futuro de YPF y 5 sillas clave

Si bien en el último tramo de la campaña Milei se mostró muy cercano a la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no sumó a su equipo energético al armado. La estrategia de Bullrich la venía llevando a cabo el ex secretario de Energía y Minería, Emilio Apud, pero que no mantuvo reuniones con Chirillo. Hay incertidumbre en los equipos de Bullrich acerca de si serán convocados. No esperan lo mismo los asesores energéticos del armado de Horacio Rodríguez Larreta.

Una persona cercana a Bullrich que si tendrá un lugar en el equipo de Milei será el ex ministro de Energía, Javier Iguacel, que reemplazó a Juan José Aranguren durante el gobierno de Macri. Iguacel podría ocupar la presidencia de YPF, empresa en la que trabajó durante los años noventa. “Nos gustaría que se incorpore dentro de nuestro equipo”, se limitó a decir Milei cuando le consultaron sobre Iguacel.

Hay sillas energéticas centrales que deberán ser ocupadas. Por un lado, quien presidirá la Secretaría de Energía, que no está claro si dependerá del Ministerio de Economía o de Infraestructura. Por otro lado, la presidencia de YPF. En tercer lugar, el titular de Energía Argentina, ex Enarsa, a cargo de las obras de infraestructura más importantes que deben llevarse a cabo para que haya autoabastecimiento energético el próximo invierno, y una de las compañías estatales con mayor manejo de fondos del Tesoro, debido a concentrar las importaciones de GNL.

De todos modos, más allá de los nombres, la importancia pasará por lo organizativo: la idea de LLA es privatizar YPF y Enarsa en el mediano plazo. “Todo lo que pueda quedar en manos del sector privado, quedará en manos del sector privado”, definió Milei. En el caso de YPF, anticipó que antes buscarán “racionalizar su estructura”, por lo que se esperan desprendimientos de unidades de negocio de YPF, según pudo saber Ámbito. Además, están los organismos regulatorios, como el ENRE y el Enargas, en donde podría modificarse no solo los titulares, sino la forma de elección de sus autoridades, para establecer un management técnico mediante concursos.

Además, entre las primeras medidas energéticas a aplicarse están la definición de exportaciones en firme para petróleo y gas, el lanzamiento de nuevos mecanismos de infraestructura para que puedan participar los privados y cambios en la ley de GNL para que pueda aprobarla el Congreso con las ideas de LLA.

Otra sillas importantes a ser ocupadas serán la vicepresidencia de Cammesa, que es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Además, están las áreas vinculadas a la energía nuclear, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA), que administra las tres centrales nucleares. También será relevante quién quedará a cargo de importantes represas con presencia binacional, como Yaciretá.