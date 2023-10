¿Por qué no se invierte más dinero en energía nuclear?

El 57% de los 30 bancos mundiales de importancia sistémica han excluido explícitamente la energía nuclear de sus modelos de financiación sostenible o verde en sus taxonomías, mientras que otro 40% no dice nada sobre si está incluida o no en sus taxonomías. Entre los primeros se encuentran JP Morgan, Citi, HSBC, BNP Paribas, Bank of China, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs y otros. Entre los segundos se encuentran Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ, Agriculture Bank of China, Crédit Agricole, ING Bank, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, etc.

Los investigadores no identificaron patrones en las estrategias de los bancos de inversión en función de la territorialidad del país.

De esta manera, Alemania y, paradójicamente, Francia han excluido la energía nuclear de la lista de usos elegibles de los ingresos de las recientes emisiones de bonos verdes soberanos, aunque la energía nuclear está incluida en la taxonomía de la UE. Es cierto que los proyectos que pueden considerarse “verdes” según la Taxonomía de la UE, deben cumplir muchas condiciones. Por ejemplo, una nueva planta debe recibir el permiso de construcción antes de 2045 y estar ubicada en un país que tenga planes de eliminar desechos radiactivos antes de 2050. Los proyectos de modernización para prolongar la vida útil de las centrales nucleares existentes sólo podrán iniciarse antes de 2040.

Por otro lado, a pesar de que la energía nuclear no se considera “verde” a nivel nacional en Francia y el dinero procedente de la venta de bonos soberanos no puede utilizarse para su desarrollo, Électricité de France ha incluido la energía nuclear en su propio sistema de emisión bonos verdes.

image.png

Según el estudio, el programa marco de financiación verde del gobierno del Reino Unido para 2021 también excluye explícitamente la energía nuclear. Esto a pesar de que, de acuerdo con la estrategia energética, hasta 2030 se deberían construir en el país ocho unidades de potencia. La razón es la aceptación de criterios de exclusión nuclear por parte de muchos inversores “sostenibles”.

Indonesia e India (también sorprendentemente) excluyeron la energía nuclear de la taxonomía. Pero allá por 2021, China incluyó la energía nuclear en la lista de industrias que las autoridades reguladoras del país consideran “verdes”. Corea del Sur incluyó la energía nuclear en su taxonomía K en septiembre de 2022.

Importantes fuentes de financiación, como los bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, excluyen la energía nuclear de sus taxonomías. Además, los Principios de Inversión Responsable (PRI), que han sido firmados por más de 5.300 gestores de inversiones y propietarios de activos que suman más de 121 billones de dólares, critican la inclusión de la energía nuclear en la Taxonomía de la UE. La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), que establece principios de bonos verdes ampliamente utilizados, tampoco incluyó la energía nuclear en su lista de proyectos verdes elegibles.

image.png

Los autores del estudio afirman que el volumen de activos de inversión “sostenibles” se estimaba en 35 billones de dólares a finales de 2021. Se espera que crezca hasta los 50 billones de dólares en 2025. "Se prevé que la inversión sostenible seguirá creciendo a un ritmo explosivo, y es probable que la industria nuclear se beneficie del acceso a este fondo de capital", dijeron los investigadores. Para mejorar la percepción de los inversores sobre la energía nuclear, sugieren que los grupos que desarrollan taxonomías climáticas discutan con las empresas de servicios públicos su papel en la descarbonización del planeta.

La propuesta de los autores del estudio es alentadora, pero choca con una circunstancia: en algunos proyectos, las empresas energéticas son las inversoras. Un ejemplo es la construcción de centrales nucleares por parte de NuScale Power. Y durante el año pasado, los inversores en el proyecto parecen estar cada vez más desilusionados, ya que las acciones de NuScale han reducido su precio durante el año (de 15,32 dólares el 24 de agosto de 2022 a 5,97 dólares el 31 de agosto de 2023).

¿De dónde obtener el dinero para la energía nuclear?

Sin embargo, a pesar de la preocupación de las instituciones financieras, la energía nuclear se está desarrollando. Las principales fuentes de financiación son las estatales. Las mayores potencias nucleares (Rusia, China, Francia y Estados Unidos) están invirtiendo en el desarrollo de sus programas. Es cierto que el volumen varía. Así, China anunció en 2021 que construiría 150 reactores en 15 años. Según las estimaciones preliminares, esto requerirá alrededor de 440.000 millones de dólares. En Estados Unidos, los planes son mucho más modestos: u$s6.000 millones en los próximos cinco años, de esos, la central nuclear de Diablo Canyon ya ha recibido 1.100 millones para extender su vida útil. Francia tiene aún menos dinero para la tecnología nuclear, aproximadamente 1.200 millones de euros se asignan para el apoyo y desarrollo de reactores nucleares innovadores y la aparición de «nuevos actores» en el programa Francia 2030.

Las inversiones propias de Rosatom superan ya por segundo año el billón de rublos, esto equivale a unos 14,6 mil millones de dólares al tipo de cambio medio del Banco Central de la Federación de Rusia para 2022 (68,48 rublos/dólar). Por supuesto, esto no es sólo una inversión en la construcción propiamente dicha de una central nuclear. Pero, de cualquier forma, se trata de dinero invertido en el desarrollo de la industria nuclear y de la comunidad nuclear.

El Banco Internacional de Infraestructura Nuclear (IBNI) podría convertirse potencialmente en una fuente de dinero para la industria nuclear mundial. Inicialmente se suponía que incluiría a 50 países interesados en desarrollar la energía nuclear. “Se espera que el IBNI se establezca a principios de 2023, y que los estados miembros (una coalición de al menos 50 países soberanos) contribuyan inicialmente con u$s50.000 millones al capital social del banco (el 50% o 25 mil millones de dólares de los cuales se pagarán por adelantado y el resto representará capital aportado a la vista)”, afirma el Informe Inicial y el Plan de Acción del banco. Este es sólo el volumen inicial: en el mejor de los casos, en más de 30 años, la capitalización, como se señala en el documento, podría crecer hasta 300.000 millones de dólares, y el banco podría convertirse en un catalizador de inversiones por valor de 26 billones de dólares. Estaba previsto que las iniciativas de IBNI fueran lideradas por una Organización de Implementación, cuya creación estaba prevista para principios de 2022.

Sin embargo, después de cambios dramáticos en la situación política en todo el mundo, la idea de crear el IBNI primero se detuvo y luego se transformó radicalmente. Ahora el banco tiene formato de club. "Suponemos que el grupo inicial que liderará la creación del banco podría incluir siete países: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos", dijo Elina Teplinski, miembro de la junta directiva, en una entrevista con Energy Intelligence. Tanto el volumen como las fuentes de capitalización han cambiado: los países participantes deben invertir 5 mil millones de dólares. El banco espera recaudar otros 25.000 millones de dólares de inversores privados, según el presidente del Grupo Asesor Estratégico del IBNI, Daniel Dean. Se espera que en la COP-28, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de este año, se firme una declaración conjunta en apoyo al banco.

El problema con IBNI parece ser que no está muy claro de dónde provendrán las inversiones estatales. Como puede verse en las cifras anteriores, los países que son potenciales fundadores de IBNI tienen poco dinero incluso para sus propios proyectos nucleares, y la deuda nacional de Estados Unidos ya asciende a 32 billones de dólares. Entonces, la pregunta obvia es: ¿en qué países financiará proyectos el IBNI? ¿En los países participantes? Pero si, como se desprende del estudio, los grandes inversores institucionales no tienen prisa por invertir directamente en energía nuclear, ¿por qué les podría interesar la idea de invertir a través de un banco? Si se trata de inversiones en otros países, surgirán otros problemas. En particular, surgirá el problema de la distribución de los roles en las asociaciones tecnológicas en un proyecto concreto. El hecho de que este sea un punto delicado para los potenciales fundadores de IBNI lo demuestra el conflicto entre la estadounidense Westinghouse y la surcoreana Kepco. Westinghouse no considera que el proyecto surcoreano APR-1400 esté exento de licencia y busca que se prohíban los acuerdos para la construcción de unidades con reactores de este tipo en Polonia, la República Checa y Arabia Saudita.

En principio, como una de las fuentes de dinero para la construcción de una central nuclear (aunque sea de baja potencia) todavía pueden ser los inversores privados o, más bien, las inversiones individuales. En la práctica mundial, hay un ejemplo de Bill Gates, que está desarrollando un proyecto para una central nuclear con un reactor rápido refrigerado por sodio. Pero, como muestra la práctica, montar una central nuclear viable no es una tarea trivial. Así, en agosto se supo que la empresa no podría presentar este mes una solicitud de licencia de construcción al organismo regulador (NRC). La fecha límite de solicitud se trasladó a marzo de 2024. Además, el costo de la unidad podría duplicarse con respecto a las estimaciones iniciales. Esto es algo común en los proyectos piloto, pero no resulta nada agradable para un inversor.

La realidad es la siguiente: hasta el momento sólo los Estados están dispuestos a financiar el desarrollo de la industria nuclear. Y Rusia es uno de los mayores inversores nucleares del mundo, con Rosatom, que ofrece a sus socios las tecnologías probadas y de referencia.