Reclaman a Luis Caputo que elimine las retenciones a los minerales industriales

Periodista: ¿La cámara minera realizó una presentación formal al Ministerio de Economía de la Nación por retenciones?

R.M.: Empezamos haciendo un reclamo bastante fuerte, y creemos y esperemos muy específico, con el tema de las retenciones a los minerales industriales. Un tema especialmente importante para San Juan por las cales. Ya tenemos la novedad de que este reclamo fue presentado al Ministerio de Producción de la Nación. Hemos tenido una buena recepción y nos han prometido trabajar el tema, agradecemos también al Ministerio de Producción de San Juan que se ha interesado y ha hecho las gestiones necesarias y va a seguir haciéndolas.

Periodista: ¿Qué es lo que específicamente se ha solicitado desde la Cámara al Ministerio?

R.M.: Básicamente que se asimilen a las nuevas legislaciones impositivas. Que se eliminen las retenciones a las exportaciones para estos productos. Esto estaba obviamente dentro de la masa de economías regionales, pero no estaban nombrados o citados específicamente. Es un tema importante porque esto aumenta la potencialidad de las cales, de las bentonitas y de nuestras rocas de aplicación en general. Todavía no tenemos una fecha cierta para una respuesta, pero sabemos que se está trabajando en el tema. Tampoco es muy significativo desde el punto de vista impositivo, pero sí lo es para las empresas y para el movimiento comercial que se genera.

Periodista: ¿Cómo viene la exploración, más precisamente la perforación para esta campaña 2024-2025 y cómo se compara con la temporada anterior?

R.M.: Estamos más bajos que la temporada anterior o que campañas anteriores, pero yo estimo y sin haber hecho demasiados detalles de cuenta, que este año en San Juan vamos a andar entre los 120.000 y 130.000 metros de perforación. El año pasado fue bastante más fuerte porque teníamos muchos proyectos perforando, pero lo importante es que los estudios están teniendo muy buenos resultados, sobre todo por el lado de Filo del Sol y de Lunahuasi. También de Aldebaran que ha tenido una excelente culminación de sus pozos el año pasado y están reflejados en el cálculo de recursos que ha sido impactante para el mercado. A esto se le suman muchos más proyectos, Los Azules con los nuevos negocios concretados, la fusión de BHP y Lundin, Veladero que sigue explorando y Gualcamayo que también continúa trabajando.

Periodista (lee pregunta de oyente): ¿Qué es lo más próximo dentro de la minería sanjuanina?

R.M.: Tenemos también el anuncio que entre febrero y marzo se termina la licitación de los primeros tramos del camino a Josemaría y posiblemente algo relacionado al tema de la línea eléctrica. Creo que son 6 tramos, no quiero dar detalles porque no los conozco con la fineza que necesito, pero fundamentalmente creo que eso está en marcha y no precisa de todo el proceso de conjunto entre BHP y Josemaría para iniciarse; entiendo que eso podría iniciarse rápidamente.

Periodista: Se trata de una obra de una gran magnitud…

R.M.: Son tramos importantes de un camino importante, camino de montaña, que obviamente tiene sus costos y su trabajo de mucha intensidad y que seguramente va a convocar a empresas nacionales y provinciales en conjunto. Se está hablando mucho de esos esquemas asociativos de empresas nacionales con empresas locales, o empresas locales que se pongan en conjunto y hagan ese tipo de obras, que tienen totalmente la capacidad para hacerlo.

Periodista (lee pregunta de oyente): ¿Es la primera vez que se va a extraer mineral de un departamento (Ullum) para luego procesarlo en otro departamento (Calingasta)? ¿Debería dictarse alguna legislación al respecto?

R.M.: No debería haber ningún tipo de problema. Ha existido antes, a menor escala, pero en algún momento sucedió cuando se extraía mineral del Valle del Cura y se trataba en Las Chimbas, y luego se iba a Buenos Aires. Estamos hablando de finales de la década del ‘80, principios de los ‘90. Lo que se piensa hacer entre Hualilán y Casposo, no es nada más que darle una sinergia logística a algo que puede ser el inicio del comienzo de Hualilán. Es algo muy importante y esperamos que surja con todo el potencial y que dé lugar a los mejores resultados. Pero también esperamos que prontamente se tome la definición para una futura planta en Hualilán, porque no va a poder segur maquilando mineral a 80 o 100 kilómetros de distancia, sino que va a tener que tener su propia planta.

Periodista: ¿Con la legislación actual este tema está definido entonces? ¿O se necesita una definición del Ministerio de Minería?

R.M.: La legislación así lo establece: la provincia va a cobrar las regalías y el departamento de origen también va a cobrar sus regalías. No se va a cobrar regalías por el mineral que se trate en otro departamento, podrá existir otra forma, pero no regalías.

Periodista: ¿Es peligroso lo que está haciendo Trump (presidente de EE.UU.) anunciando que aumentará los aranceles al cobre chileno?

R.M: Creo que hay muchos anuncios, y muchos de ellos son muy mediáticos. Sabemos que Trump por ahí se excede, lo sabemos por el mandato previo. Hoy está cada vez más fuerte esta pelea entre China y EEUU por la hegemonía de la economía mundial. No fue casualidad que, durante la asunción de Trump, China lanzara la nueva inteligencia artificial, es demasiada coincidencia. A su vez anunciaron que les compraron todos los chips a las empresas americanas, con lo cual desmadraron todo el diálogo que tenía él con respecto a las tarifas, licencias electrónicas y todo eso. Lo cierto es que los chips y la conducción de energía van a seguir necesitando el cobre de Chile, de Perú, pero también el de Argentina.

Periodista: Lo dice por el potencial cuprífero de Argentina, y sobre todo, el de San Juan, ¿no?

R.M.: Claro que sí, y lo digo porque me lo contó el gobernador en estos días en relación a su viaje a EE.UU. Me comentó que estuvo con muchas reuniones, con muchas actividades que provienen obviamente de la algarabía que hay respecto de la Argentina en cuanto a las inversiones internacionales y fundamentalmente en San Juan. A su vez, existe mucha confianza en la persona del gobernador por el tema de la Mesa del Cobre y por su liderazgo en el tema de la minería a nivel nacional. A ver, tenemos la cuchara y está por llover sopa. Esperamos aprovecharlo de la mejor forma posible. Argentina, los mineros, la minería argentina y fundamentalmente la sociedad de las provincias que no tenemos llanuras verdes.

Periodista: Desde la sanción del RIGI en adelante, ¿Argentina logró ser más competitiva frente a los históricos destinos de inversión como Chile y Perú?

R.M.: Aquí tenemos que hablar un poco de la geopolítica y obviamente de la macroeconomía. Argentina, con recursos importantes en la minería, lleva muchos años demorada la puesta en marcha de esos recursos porque no se privilegió el hecho de que es mejor cobrarles menos impuestos a muchos proyectos, que un montón de impuestos a uno solo. Esto que digo desde las grandes urbes no se entiende, y hablo específicamente de Buenos Aires, porque está al lado de la Pampa Húmeda y no entiende economías regionales que necesitan de estos incentivos para que los grandes proyectos comiencen. Entonces lo que digo es que promovamos que los proyectos empiecen y luego vamos a tener una etapa donde los proyectos van a tener un rendimiento importante que puede ser equivalente a lo que rinde un proyecto en impuestos a nivel de Chile, Perú, Canadá, Australia u otros países.

Periodista: Hablamos básicamente de no cobrarle impuestos a algo que todavía no produce…

R.M.: Es que se necesitan conductas geopolíticas estables y se necesita de números que privilegien que la vaca tenga leche y empezarle a sacar la leche. Entonces hay que criar a la vaca para que pueda producir la leche y no cobrarle un impuesto a la leche antes de que críe a la vaca. No hay que cobrarle impuesto a la cría de la vaca, porque la cría no da leche todavía. Dejemos que los proyectos surjan, eso es un poco lo que el RIGI está prometiendo. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia, con mucho celo, con muchas preguntas, brindando mucha información también.

Periodista: ¿Pero se logró ser más competitivo con el RIGI en materia fiscal frente a Chile y Perú?

R.M.: Bueno, volviendo a tu pregunta, Chile y Perú estuvieron siempre entre el 35% y el 40% de impacto impositivo en los proyectos mineros. Por su parte, Argentina estaba muy por encima de esos números, pero ahora, con este esquema de RIGI y algunas modificaciones que están llegando y otras que están por venir también vinculadas a nivelar la brecha cambiaria, nos pone en el rango de entre los 37% y 41%. Esto implica competir con un proyecto similar en Perú o Chile. Ya están los mismos chilenos y los mismos peruanos diciendo “ojo que Argentina ya se amoldó y nos compite”, entonces hagamos lo posible para ser competitivos, y la competencia en todo sentido es buena.

Periodista: ¿Cómo observó los episodios de violencia en Mendoza, en Uspallata?

R.M.: La violencia siempre es el límite, creo que en este programa o en otros momentos lo hemos comentado. Yo no soy escéptico ni mucho menos, espero y ansío con todas las ganas de que Mendoza tuerza el camino y pueda ser un lugar donde la minería progrese. Pero esto que ocurrió ya lo vivimos, ya lo viví personalmente. A mí en el 2005 o 2006 me agredieron físicamente luego de salir de un canal de televisión en la ciudad de Mendoza.

Periodista: ¿Qué expectativa de producción minera tiene de San Juan?

R.M.: Para que la gente entienda, Josemaría, que es lo más próximo que tenemos, sacaría 130.000 toneladas de concentrado durante los primeros años. A eso lo dividamos por 30 toneladas que puede cargar cada camión, estamos hablando de más de 4 mil camiones sobre las rutas de nuestro país solo en los primeros años. Si a esto le sumamos todos los demás proyectos nos da una cuenta infernal para nuestras rutas provinciales y nacionales ya sea para llevarlo a puerto de Rosario, Buenos Aires o Bahía Blanca. Sobre todo, en un país donde no hay dinero para invertir en las obras públicas de envergadura.

Periodista: ¿El tren entonces no es una posibilidad, es una necesidad para la minería sanjuanina?

R.M.: El tren es una necesidad, lo hemos dicho y lo hemos explorado bastante en detalle en la última reunión del Panorama Minero en diciembre. Hubo exposiciones respecto a ese tema. Y hay un tema también que es la licencia social nacional. Si nosotros como mineros no integramos a los puertos de la Argentina para que sean los lugares de salida y donde haya eventualmente incluso hasta un tratamiento de mejora del nivel de producción de la materia prima, vamos a seguir teniendo un centro neurálgico de la Argentina aislado de la minería. Y es la manera que la que creo que toda la población de nuestro país (donde más gente vive) va a entender cuál es el efecto, el principio y el final de la producción minera.

Periodista: ¿Estamos hablando de ponerle la camiseta de la minería a los puertos argentinos?

R.M.: Debemos trabajar fuertemente en esa licencia social nacional. Si no, lo van a ver nada más que como la vaca que produce leche y no van a hacer ni yogurt ni queso. Y no tenemos que ser las provincias ricas del oeste argentino que utilizan los puertos para que salga de alguna manera el material y que no esté integrado. Entonces la bandera argentina hay que ponerla desde la frontera oeste hasta la frontera este.

Periodista: Es pensar la infraestructura y la minería de forma nacional…

R.M.: Tenemos que pensar en la infraestructura como un objetivo nacional y como un principio de la participación pública de la minería en la Argentina en general. Aprovechar, digamos. Ahí Mendoza va a tener mejores chances, Córdoba va a tener mejores chances. La provincia de Buenos Aires en su poca geografía montañosa también va a tener sus posibilidades y tendrá posibilidades en todo el país.