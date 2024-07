Represas de Santa Cruz: se pierden u$s3,5 millones diarios por la paralización de obras

Según revelaron fuentes calificadas al tanto del proyecto, si las obras no se reactivan en los próximos meses en total serán unos u$s1.307 millones anuales los que Argentina perderá por no contar con las dos centrales hidroeléctricas en funcionamiento. El cálculo oficial indica que por la necesidad de importar energía el país gasta 3.580.822 dólares por día extras. Pero el costo puede ser aún mayor.

Hasta el momento, el consorcio de bancos chinos que financió la primera parte de la construcción de las represas desembolsó u$s1.850 millones, de un crédito total por u$s4.714 millones. Ese pool de entidades está conformado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited. Las fuentes consultadas alertaron que si las obras no se retoman en el cortísimo plazo, con otros u$s800 millones disponibles en China para que entren ya al país, se pueden activar cláusulas de incumplimiento de contrato, un reclamo adicional por tasas de castigo y hasta se pueden generar más conflictos con otros organismos internacionales de crédito. Uno de los que mira de cerca esta parálisis de obra es el FMI.