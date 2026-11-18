Un avión eléctrico chino completa su primer vuelo con tripulación + Agregar ámbito en









El modelo CE-25A, con dos pilotos y un ingeniero a bordo, permaneció en el aire durante 16 minutos y 38 segundos. Reducir las emisiones de carbono de los aviones sigue siendo un desafío para la industria aeronáutica mundial, y las aeronaves eléctricas se perfilan como una vía potencial para disminuir el consumo de combustible y la contaminación.

La aeronave de color rojo brillante, del tamaño de un jet privado, apareció despegando de una pista, manteniéndose en vuelo y aterrizando en videos difundidos por la revista y en imágenes transmitidas por medios estatales. DW

Un avión eléctrico para pasajeros realizó en China su primer vuelo tripulado durante el fin de semana, lo que marca un nuevo avance en los esfuerzos del gigante asiático por impulsar su aviación nacional.

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Reducir las emisiones de carbono de los aviones sigue siendo un desafío para la industria aeronáutica mundial, y las aeronaves eléctricas se perfilan como una vía potencial para disminuir el consumo de combustible y la contaminación.

Los detalles del vuelo inaugural El modelo CE-25A, con dos pilotos y un ingeniero a bordo, permaneció en el aire durante 16 minutos y 38 segundos, informó una revista vinculada al fabricante de la aeronave, la empresa estatal Corporación de Aviones Comerciales de China (COMAC).

El avión recorrió 60 kilómetros durante la prueba de vuelo realizada el sábado en la provincia septentrional de Shandong, indicó la publicación.

Diseño y capacidad del nuevo modelo La aeronave de color rojo brillante, del tamaño de un jet privado, apareció despegando de una pista, manteniéndose en vuelo y aterrizando en videos difundidos por la revista y en imágenes transmitidas por medios estatales.

El avión, de 10 toneladas, tiene una autonomía de 400 kilómetros y capacidad para 19 pasajeros, detalló el informe. La aeronave ya había completado previamente 19 vuelos no tripulados, tras su primera prueba exitosa en febrero, añadió. La ambición global frente a Boeing y Airbus Por su parte, el jet de combustible C919 de COMAC realizó su primer vuelo comercial internacional en agosto. Ese hito fue visto como un paso simbólico hacia el objetivo de Pekín de desafiar el dominio aeroespacial de décadas de Boeing y Airbus. Este avión de fuselaje estrecho ha sido presentado como un posible competidor del Boeing 737 o del Airbus A320, aunque la aeronave aún debe recibir la aprobación de los reguladores estadounidenses o europeos. De nuestro medio asociado DW