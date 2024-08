Vaca Muerta: Añelo multiplicará por 8 la capacidad de gas para llegar a más de 2.000 personas y nuevas urbanizaciones

¿A quiénes beneficiará la nueva obra de gas de Añelo?

“Creemos que sumado a las 420 familias que conectamos hace 20 días en la localidad, poder agregar otras 120 en los próximos días y poder expandirnos a 500 familias más en virtud de esta obra, son las acciones de justicia que nos está reclamando la comunidad y que también Añelo se lo merece”, detalló el gobernador.

La obra beneficiará a cuatro barrios donde habitan cerca de 2.000 personas, que se extienden a lo largo de la Ruta Provincial 17, entre su intersección con la Ruta Provincial 7 y la subida “Los Patrias”. Para la planta de gas, el Estado municipal puso a disposición un lote para poder construirla. "La idea es avanzar en esta obra, mientras YPF extiende el gasoducto, para optimizar los tiempos", afirmaron desde Neuquén.

La construcción del gasoducto y la planta se extenderán hasta junio del 2025, y todavía está bajo análisis a quiénes le adjudicarán las obras: una opción es que se hagan cargo directamente la firma estatal provincial Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) o Camuzzi.

image.png

Fuentes vinculadas al proyecto revelaron la inversión de YPF también beneficiará a la Escuela Provincial de Educación Técnica N°23, a la Escuela Primaria N° 368, a una extensión del Jardín de Infantes N°52 y la sala de salud del Hospital de Añelo. Pero también brindar el servicio público a IETEPA, el Instituto de la Fundación Pilares de Añelo que impulsa en acuerdo con importantes empresas del sector la expansión a la provincia de los cursos de formación presencial y virtual.

El IETEPA ya ofrece dos carreras terciarias y media docena de cursos y talleres de capacitación en oficios vinculados a la industria, y otras ramas laborales. Este año se lanzó la Tecnicatura Superior en Recursos Humanos, la segunda carrera terciaria de la ciudad con 100 inscriptos y 72 personas en curso.

El objetivo de la entidad educativa es impulsar capacitaciones laborales para los vecinos de Añelo y alrededores en oficios como amolador y soldador calificado, además de inglés y seminarios de textiles y cocina, cursos administrativos, sobre de inteligencia artificial y carreras terciarias. Además de la tecnicatura en recursos humanos, también se dicta la carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial, la primera de grado superior de la ciudad.

Instituto de Educación Técnico Superior de Añelo

El último informe sobre las actividades de Fundación Pilares de Añelo en el primer cuatrimestre del 2024 reveló que de los 199 estudiantes 155 finalizaron sus cursos y talleres, con un nivel de deserción del 23%.

¿Qué dijeron las autoridades del proyecto de gas para Añelo?

Durante la firma del convenio, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, reconoció que “parte del desarrollo significa ser más productivos y la productividad no se alcanza solamente con uno de los actores, todos tenemos que estar involucrados”.

En esta línea, el funcionario provincial señaló que “la productividad se consigue desde las comunidades, desde tener mejores rutas, desde poder poner los operadores más cerca de su fuente de trabajo y en ese sentido nuestro trabajo es tratar de armar proyectos y afortunadamente hemos encontrado en YPF una empresa que ha tomado algunos de estos proyectos y los está llevando adelante”.

El CEO y presidente en YPF, Horacio Marín, marcó la coincidencia con el gobernador para avanzar mejoras de gas. “Estamos contentos de que la gente de Añelo tenga una mejor calidad de vida y que respeten que YPF es una compañía que vino para generar valor, pero no se olvida de donde trabaja”, señaló.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lizandro De Leonardis y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales.

Durante el encuentro, también se aprovechó para lanzar la aplicación App Añelo Digital para facilitar y mejorar la recaudación tributaria, que permite ofrecer a los vecinos diferentes canales de pago mediante una oficina virtual.

¿Qué dijo el intendente de Añelo?

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, consideró que la obra será “muy importante” para avanzar con “la nueva planificación urbana y el desarrollo de la ciudad, y ante la necesidad de seguir desarrollando lotes y viviendas para nuestros vecinos” con la provisión de gas natural. Según pudo saber este medio, para fin de año, la comuna presentará una actualización del plan de desarrollo urbano, que contó con la opinión y asesoramiento de expertos de entidades internacionales.

En el acto, el jefe comunal de Añelo recordó que esta obra se suma a la ya inaugurada para 420 familias y adelantó que la próxima etapa es beneficiar a 150 familias más, con la terminación de un anillado de gas. De esta forma, desde la comuna aspiran a extender este año el suministro a casi 700 familias, aunque todavía se deberá asistir a quienes aún se calefaccionan con electricidad o leña. "Esta obra viene a generarle la tranquilidad a esos vecinos y a toda la expansión de crecimiento que va a tener Añelo”, enfatizó.

image.png

Semanas atrás, el gobernador, el intendente y otras autoridades locales inaguraron un puente vial donado por el empresario Enrique Boccolini y construido por el ingeniero Jorge Baldomá, que incluyó la pavimentación sobre la calle Intendente Jorge Tamuz (Calle 14), la arteria principal de Añelo donde está la estación de servicio YPF, que corta la Ruta 7.

Esta iniciativa donada a los vecinos por el emprendedor privado vinculará la histórica ciudad, con el futuro de Añelo. Porque cruzando ese puente, se consolidará el desarrollo integral de 127 lotes para viviendas, esparcimiento y comercios, con servicios de luz, cloacas, red de agua, cordón cuneta y asfalto. Hasta se habla de instalar en esta nueva urbanización al sur de la ciudad una capilla y un polideportivo, además de un paseo costero con actividades náuticas sobre el brazo del río Neuquén que se aproxima al casco urbano.

Añelo Vaca Muerta obras inauguraciones

En este marco, Banderet se refirió a la paradoja de vivir en la ciudad cabecera de Vaca Muerta, desde donde sale gran parte de la producción de gas del país, y no tener acceso a un servicio básico para sus vecinos. Así, lamentó que los añelenses que no aún no acceden al gas hayan sufrido un impacto muy alto este invierno, que se ha reflejado en las tarifas eléctricas y el condicionamiento de que muchas veces no podían conseguir garrafas o leña para abastecerse ante las bajas temperaturas. Con las obras acordadas y en ejecución, se busca “que el vecino tenga una mejor calidad de vida y que realmente se sienta beneficiado y orgulloso de poder estar en Añelo”, recalcó.