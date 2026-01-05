Vaca Muerta: PAE suma a Continental Resources para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil

Continental Resources adquirió el 20% de la participación de PAE en los bloques neuquinos Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa y el rionegrino Loma Guadalosa.

Pan American Energy (PAE) y la petrolera estadounidense Continental Resources sellaron una alianza estratégica para acelerar el desarrollo de cuatro áreas de shale oil en Vaca Muerta , en un movimiento que apunta a duplicar el nivel de actividad y reforzar la eficiencia operativa en activos clave del no convencional.

El acuerdo contempla la adquisición por parte de Continental del 20% de la participación de PAE en los bloques Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa , en Neuquén, y en Loma Guadalosa , en Río Negro. PAE continuará como socio mayoritario y operador en todas las áreas involucradas.

Loma Guadalosa recientemente fue reconvertida a una concesión no convencional de hidrocarburos (CENCH) para la explotación de recursos tipo Vaca Muerta , marcando la entrada formal de Río Negro en el no convencional, con un plan piloto liderado por PAE y Tango Energy.

Según indicaron a Energy Report fuentes al tanto de la transacción, el objetivo central es acelerar el desarrollo de los bloques mediante una fuerte intensificación de la actividad , con un esquema en el que la totalidad de los fondos que reciba PAE será reinvertida en las propias áreas , orientada a la optimización de costos y mejoras en la eficiencia operativa.

La operación refuerza la estrategia de expansión de Continental Resources en Argentina. La compañía ya había dado un paso clave en Vaca Muerta al acordar con Pluspetrol la compra del 90% de su participación en el bloque Los Toldos II Oeste , una de las áreas con mayor potencial de shale oil en la cuenca neuquina, operación que aún espera las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Con más de seis décadas de trayectoria, Continental Resources es uno de los pioneros globales en el desarrollo de recursos no convencionales. En 2025, la compañía alcanza una producción diaria cercana a 500.000 barriles de petróleo equivalente, con más de 5.200 pozos operados, y una cultura corporativa basada en innovación tecnológica, disciplina operativa y gestión financiera conservadora. A nivel internacional, la empresa replica ese mismo enfoque técnico y de largo plazo en proyectos estratégicos, entre ellos Vaca Muerta.

Vaca Muerta PAE no convencional petróleo Vaca Muerta. Desde la petrolera local aclararon que el cierre del acuerdo entre PAE y Continental queda sujeto a la aprobación de la transferencia de participaciones por parte de Neuquén y Río Negro. PAE

Desde Pan American Energy destacaron el valor estratégico de la alianza. Marcos Bulgheroni, Group CEO de la compañía, afirmó que “esta relación estratégica con una de las principales compañías independientes de petróleo y gas de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias”. Y agregó: “Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones, con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país”.

Por su parte, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, subrayó el atractivo geológico de la cuenca neuquina: “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy”.

Además, destacó la experiencia local de su socio: “PAE es un operador altamente capacitado, con una profunda trayectoria en la cuenca. Tenemos muchas expectativas en aprender de PAE y en compartir la experiencia de Continental en recursos no convencionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta”.

image En Río Negro, PAE opera Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.

PAE lleva más de 50 años de presencia ininterrumpida en Neuquén y es hoy uno de los actores centrales del desarrollo no convencional. En la cuenca neuquina produce 12 millones de m³ diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día, lo que equivale a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalente diarios (BOED). Allí opera siete áreas -seis de ellas en etapa de desarrollo- y participa como socio no operador en otras dos.

Continental Resources, fundada en 1967 por Harold Hamm y con sede en Oklahoma City, es hoy el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo. Tras su salida del Nasdaq en 2022, en una operación valuada en u$s 27.000 millones, la compañía ganó mayor flexibilidad estratégica para profundizar su expansión. Sus activos históricos incluyen posiciones de liderazgo en Bakken, Anadarko (SCOOP/STACK), Powder River y Permian, y más recientemente avanzó en proyectos internacionales, como el desarrollo de recursos no convencionales en Turquía junto a la petrolera estatal TPAO y TransAtlantic Petroleum.

Qué dijo Harold Hamm de la asociación con PAE

En diálogo con el Financial Times, Hamm destacó la firma del acuerdo con PAE y dijo que en principio pretenden invertir entre 100 y 200 millones de dólares al año en activos de Vaca Muerta. "Nos gusta la roca que hay allí. Y, de hecho, hay muchas cosas que nos gustan de esta nueva administración. El presidente (Javier) Milei está intentando hacer lo correcto", dijo el petrolero de 80 años.

Harold Hamm Continental Resources Harold Hamm, fundador de Continental Resources en 1967, destacó la gestión de Javier Milei y anunció que buscan invertir unos u$s200 millones en Vaca Muerta. Financial Times (Bloomberg)

En ese marco, el fundador de la mayor petrolera independiente de EEUU dijo que "podría estar en camino a un verdadero cambio... creemos que podría ser un gran logro para el país y también para nuestra empresa”.

“Como hemos visto aquí en Estados Unidos, una sola persona puede hacer muchísimo para cambiar la trayectoria general de la política”, dijo Hamm. “Creo que Milei es una de esas personas. Uno simplemente siente, cuando conoce a alguien, como me pasó cuando conocí al presidente (Donald) Trump, que es alguien que se preocupa lo suficiente como para marcar una gran diferencia y hacer un sacrificio enorme”, remarcó.

La alianza con PAE confirma que Vaca Muerta ocupa un lugar central en la hoja de ruta global de Continental, al tiempo que consolida el ingreso de capital, tecnología y experiencia internacional en una etapa clave para acelerar el desarrollo del shale argentino.