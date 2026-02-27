Venta de combustibles: leve suba interanual en enero, con naftas en alza y gasoil en baja

En el primer mes de 2026 se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos en todo el país. Las naftas crecieron 1% interanual, mientras que el gasoil cayó 1,1%. Santa Fe lideró las subas provinciales y Corrientes registró la mayor baja.

En enero se vendieron 1,42 millones de metros cúbicos de combustibles en todo el país, con una suba interanual de apenas 0,1%.

Las ventas de combustibles al público en la Argentina mostraron en enero de 2026 un comportamiento prácticamente estable en la comparación interanual. Según datos de la Secretaría de Energía procesados por Politikon Chaco, el total comercializado alcanzó los 1.423.721 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una variación positiva marginal de 0,1% frente a igual mes de 2025.

El dato marca una desaceleración en la dinámica del consumo, con desempeños dispares según el tipo de combustible y la jurisdicción. Del total comercializado en enero, el 59% correspondió a naftas y el 41% a gasoil.

En la comparación interanual, las naftas registraron una suba del 1,0%. Este resultado estuvo explicado por el crecimiento del segmento premium, que avanzó 5,6% interanual y logró compensar la leve caída de la nafta súper, que retrocedió 0,6% .

El comportamiento del gasoil fue inverso. Las ventas totales del combustible se redujeron 1,1% interanual, afectadas principalmente por la contracción del segmento común, que cayó 6,8%. En contraste, el gasoil premium mostró un crecimiento de 7,5%, aunque no alcanzó para revertir el saldo negativo del total.

La combinación de estos movimientos dejó un resultado general prácticamente neutro para el mercado nacional.

Radiografía por empresas: liderazgo de YPF

En el análisis por compañías, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con una participación del 56,4% sobre el total vendido en enero y registró una suba interanual del 4,0% en sus volúmenes.

En segundo lugar se ubicó Shell, con el 21,8% del market share, aunque con una caída interanual de 5,2% en sus ventas.

Axion, marca de PAE S.L., concentró el 12,0% del mercado y mostró una baja interanual del 1,6% . En cuarto lugar se posicionó Puma Energy, con el 5,4% de participación y un retroceso de 8,1% frente a enero de 2025.

Entre las empresas de menor participación, DAPSA explicó el 1,8% del total con una baja de 9,9%, Gulf Combustibles (operada por Delta Patagonia) también tuvo 1,8% de share y creció 6,5%, mientras que Refinor concentró el 0,7% del mercado y registró una caída interanual del 12,7%.

Desempeño por provincias: diez en alza y catorce en baja

El comportamiento territorial fue heterogéneo. En enero, diez provincias lograron incrementos interanuales, mientras que catorce registraron caídas.

Santa Fe lideró las subas con un crecimiento del 4,6%, seguida por Chaco (+3,1%) y Buenos Aires (+2,7%). En el extremo opuesto, las bajas más profundas se observaron en Corrientes (-11,3%) y La Rioja (-9,3%).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires fue el distrito de mayor volumen, con 505.542 metros cúbicos vendidos entre gasoil y naftas. A nivel nacional, el total país reflejó una variación de 0,1%, con el gasoil cayendo 1,1% y las naftas creciendo 1%.

Predominio de la nafta y diferencias regionales

En 22 de las 24 jurisdicciones subnacionales, la nafta fue el combustible predominante en las ventas de enero. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el mayor nivel de concentración, con 77,2% del total explicado por naftas.

Solo Mendoza y La Pampa mostraron predominio del gasoil en su estructura de consumo.

En el desagregado por tipo de combustible y jurisdicción, el gasoil total creció apenas en siete provincias, con Chaco liderando el avance (+11,5%), mientras que Corrientes registró la caída más pronunciada (-15,3%).

Un mercado en equilibrio inestable

El resultado de enero muestra un mercado prácticamente estancado en términos interanuales, con una leve expansión sostenida por el dinamismo de las naftas premium y el crecimiento en un grupo acotado de provincias.

La caída del gasoil común y las bajas registradas en la mayoría de los distritos reflejan un escenario de consumo moderado, en el que la mejora en algunos segmentos no logra traducirse en un crecimiento más sólido a nivel nacional.

Con una variación total de apenas 0,1%, el arranque de 2026 exhibe un mercado de combustibles en equilibrio frágil, con diferencias marcadas por tipo de producto, empresa y territorio.