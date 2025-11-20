Wärtsilä reunió a los líderes del sector y abrió el debate clave sobre el futuro energético de Argentina

Wärtsilä convocó a reguladores y ejecutivos para definir los próximos pasos de la transición energética. Flexibilidad, tecnología y regulación fueron los ejes del encuentro.

Con iniciativas como Market Players, Wärtsilä reafirma su compromiso de promover el debate estratégico, la cooperación técnica y el desarrollo de soluciones avanzadas para el sector energético argentino

Con la mirada puesta en un sistema energético más moderno, flexible y competitivo, la empresa finlandesa Wärtsilä Energy reunió a los principales referentes del sector en una nueva edición del evento Market Players – Afrontando juntos los desafíos y oportunidades en el dinámico sector energético argentino , realizado en el Hotel Alvear Art de Buenos Aires. El encuentro, celebrado el 10 de noviembre, se consolidó como un espacio de análisis en un momento decisivo para la transición energética del país.

La jornada fue conducida por Gastón Giani , Director de Energy Business para la Región Sur de América Latina, y contó con la participación de ejecutivos de Pampa, Energeia, GEINSA, CAMMESA , la consultora Paspartú y especialistas de la propia Wärtsilä.

La convocatoria reflejó la necesidad de alinear estrategias entre industria, reguladores y desarrolladores tecnológicos en un mercado que enfrenta presiones crecientes por demanda, regulación y sostenibilidad.

El panel central estuvo integrado por Rubén Turienzo (Pampa), Mauricio Roitman (Energeia), Nadia Sager (GEINSA), Gastón Giani (Wärtsilä) y Nicolás Gandini (EconoJournal), bajo la moderación de Juan José Carbajales , referente de Consultora Paspartú.

Los panelistas abordaron la evolución del mercado energético argentino, las oportunidades de inversión y el creciente papel de la innovación tecnológica en la transformación de la matriz.

Entre los temas más destacados surgieron los desafíos de la minería y la generación aislada, la acelerada expansión de la demanda energética impulsada por data centers e inteligencia artificial, y la necesidad de modelos regulatorios que mejoren la seguridad y eficiencia del sistema.

La flexibilidad -tanto operativa como regulatoria- se impuso como el concepto transversal de la jornada, considerada por los especialistas como condición indispensable para integrar renovables y reducir riesgos en la operación de la red.

“El evento Market Players fue un espacio para fortalecer el diálogo entre los actores clave del sector energético argentino. Nuestro objetivo es no solo impulsar esta conversación, sino también demostrar que Wärtsilä forma parte activa de la transformación del sistema, aportando soluciones concretas para una matriz más flexible, eficiente y sostenible”, afirmó Gastón Giani.

El cierre estuvo a cargo de un mano entre Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, y Juan Luchilo, de CAMMESA, en una conversación que profundizó en la visión del operador del sistema eléctrico sobre la planificación, la incorporación de nuevas tecnologías y el rol de la flexibilidad para sostener la confiabilidad en un escenario de transición.

Juan José Carbajales consultora Paspartú Juan Luchilo CAMMESA

Con iniciativas como Market Players, Wärtsilä reafirma su compromiso de promover el debate estratégico, la cooperación técnica y el desarrollo de soluciones avanzadas para el sector energético argentino. La compañía busca posicionarse como un socio tecnológico clave en la construcción de un sistema más limpio, resiliente y preparado para un futuro donde la integración renovable, la digitalización y la eficiencia serán determinantes.