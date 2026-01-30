YPF ya tiene 100 estaciones con autodespacho

El modelo, que convive con la atención tradicional, introduce nuevos perfiles laborales, capacitación tecnológica y cambios operativos en la red de Estaciones de Servicio.

La implementación del autodespacho implicó una redefinición del rol de los trabajadores dentro de las Estaciones de Servicio.

YPF alcanzó un nuevo hito en el proceso de modernización de su red de Estaciones de Servicio al llegar a las 100 bocas de expendio con sistema de autodespacho en todo el país. El avance se concretó con la puesta en funcionamiento de esta modalidad en la estación ubicada en Famaillá, Tucumán , y forma parte de la estrategia de transformación comercial y operativa que impulsa la compañía.

La expansión del autodespacho se inscribe en un plan de alcance federal , con estaciones habilitadas en casi todas las provincias argentinas. Las únicas excepciones son Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde los marcos normativos vigentes aún no permiten la implementación del sistema. A pesar de esas restricciones, YPF consolidó una red con procesos estandarizados, personal capacitado y protocolos de seguridad unificados , lo que permitió escalar el modelo de manera homogénea.

Desde la empresa subrayan que el autodespacho no elimina la atención tradicional , sino que amplía las opciones disponibles para los usuarios. El cliente puede elegir entre cargar combustible de manera autónoma o recibir asistencia del personal de playa, según sus preferencias y necesidades.

La implementación del autodespacho implicó una redefinición del rol de los trabajadores dentro de las Estaciones de Servicio. En este esquema, el personal cumple una función clave como facilitador multicanal , acompañando al cliente en el uso de herramientas digitales y garantizando que cada operación se realice bajo criterios estrictos de seguridad.

YPF destacó que cada estación incorporada al sistema fue adaptada progresivamente, con señalización específica, demarcación en el piso y dispositivos digitales que permiten iniciar la carga desde la App YPF mediante un código QR. Este proceso fue acompañado por instancias de capacitación del personal , orientadas tanto al uso de la tecnología como a la atención al cliente en un entorno híbrido.

Desde la compañía remarcaron que la tecnología no reemplaza al factor humano, sino que redefine su función dentro de la estación, en línea con estándares internacionales de operación y con una mayor integración entre atención presencial y experiencia digital.

Aceptación del sistema y foco en la experiencia del cliente

La aceptación por parte de los usuarios aparece como uno de los indicadores centrales del proceso. Según datos difundidos por YPF, el 86 % de quienes utilizaron el sistema de autodespacho volvería a hacerlo, mientras que el 74 % calificó la experiencia con la máxima puntuación.

Además, el 73 % de los usuarios completó la carga en menos de cinco minutos, lo que refuerza la valoración de la rapidez, la simplicidad y el control que ofrece el sistema a través de la aplicación móvil. Estos resultados acompañan el objetivo de la compañía de mejorar la experiencia del cliente sin resignar seguridad ni calidad de servicio.

“Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4×4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. El Plan 4×4 apunta a fortalecer la eficiencia operativa, la rentabilidad y la cercanía con el usuario en un contexto de cambios estructurales en el negocio de los combustibles.