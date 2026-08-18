YPF ya vende acciones a través de su propia app

La compañía incorporó una nueva funcionalidad que permite operar sus títulos directamente desde App YPF durante el horario de mercado.

La novedad llega después del split de acciones realizado el 4 de agosto, que dividió cada acción en diez y redujo proporcionalmente el valor de cada título, lo que facilita el ingreso de nuevos inversores con montos menores.

La petrolera YPF incorporó desde este martes una nueva funcionalidad en App YPF para que los usuarios puedan comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado. En la actualidad, el papel cotiza por encima de los $8.000.

Según informó la empresa, se trata de la primera vez a nivel global que una compañía habilita la operación de sus propios títulos desde su propia app, en una apuesta por ampliar el acceso al mercado de capitales desde una plataforma de uso cotidiano.

La iniciativa apunta a simplificar el proceso para convertirse en accionista de YPF y acercar la inversión bursátil a un universo más amplio de usuarios. La novedad llega después del split de acciones realizado el 4 de agosto, que dividió cada acción en diez y redujo proporcionalmente el valor de cada título, lo que facilita el ingreso de nuevos inversores con montos menores.

La nueva herramienta forma parte de la alianza estratégica entre YPF y Santander. Ese acuerdo permite administrar los fondos de los usuarios dentro de App YPF y sumar alternativas financieras dentro del ecosistema digital de la compañía.

App YPF ya permite pagar en estaciones de servicio, realizar transferencias, abonar servicios, hacer recargas y mantener saldos remunerados. Con la nueva funcionalidad, la compañía suma el acceso a la compra y venta de acciones propias desde el mismo entorno.

La empresa presentó la evolución de la aplicación bajo tres ejes: “Fondear, Remunerar e Invertir”. Primero incorporó la posibilidad de remunerar los saldos de los usuarios y ahora agregó la opción de operar acciones de YPF.

El movimiento amplía el alcance de la app más allá del uso asociado al consumo de combustibles y servicios vinculados con la red de estaciones. Con esta incorporación, la plataforma avanza hacia un modelo de ecosistema financiero, donde el usuario puede cargar fondos, utilizarlos para pagos cotidianos, generar rendimiento sobre saldos disponibles e invertir en el mercado de capitales.

Una apuesta por democratizar el acceso al mercado

YPF sostuvo que la funcionalidad busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de la compañía. El dato central es que la operación queda integrada dentro de una aplicación ya instalada en la rutina de millones de usuarios, lo que reduce barreras operativas para quienes no utilizan plataformas bursátiles tradicionales.

El split de acciones aparece como un complemento de esa estrategia. Al dividir cada acción en diez, el precio individual de cada título se redujo en la misma proporción, sin alterar el valor total de la inversión para los accionistas previos. En la práctica, ese cambio permite que más personas puedan comprar unidades de menor valor nominal.

La posibilidad de operar desde la app estará disponible durante el horario de mercado. La compañía no informó cambios en las condiciones habituales de negociación bursátil, sino una nueva vía de acceso para operar sus acciones.

El ecosistema financiero de YPF

La alianza con Santander es el soporte de la nueva etapa de App YPF. La entidad financiera permite administrar los fondos dentro de la aplicación y habilitar productos asociados al uso del dinero disponible en la cuenta.

De esta manera, YPF busca consolidar una propuesta que combina consumo, pagos, servicios financieros e inversión. El objetivo es que la app no funcione únicamente como canal para descuentos o pagos en estaciones, sino como una plataforma de mayor alcance dentro de la vida financiera del usuario.

La incorporación de acciones propias marca un paso adicional en esa dirección. Para YPF, la herramienta permite vincular de manera directa a sus clientes con su capital accionario. Para los usuarios, abre una puerta de entrada más simple al mercado de capitales, siempre dentro de una operación sujeta a las condiciones y riesgos propios de la inversión bursátil.

Con este lanzamiento, la compañía busca que “ser dueño de YPF” quede al alcance de más personas, en una estrategia que combina innovación digital, mercado financiero y mayor capilaridad de su ecosistema de servicios.