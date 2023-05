“Ensayo sobre nosotros”: choque entre el deseo propio y el de pareja

Valeria Giorcelli: Que era una obra para dos actores y estar en El Cultural San Martín, también que es una historia compleja con muchos matices.

Pablo Chao: Me interesa hablar de asuntos de pareja. La obra está atravesada por las dificultades en la búsqueda de un hijo pero podría ser cualquier otro el conflicto y pone en juego la convivencia. Conocía al director y me gusta su mirada.

Nacho De Santis: Me interesó dirigirla por el duelo actoral que propone, a Pablo lo conozco hace mucho desde la escuela de Julio Chávez y con Valeria no había trabajado. El material habla de la búsqueda de sostener un vínculo o transformarlo para que se no se rompa, y todo desde el amor. Mientras avanzaron los ensayos lo que imaginaba y pretendía de los actores se fue plasmando. Es difícil ser director cuando somos pares, nunca sentí de ellos ese examen de “a ver qué vas a proponer”, al contrario, siempre todo fue buen recibido.

P.: ¿Cómo fue el proceso de ensayos?

P.C.: Nacho tiene una manera de trabajar sobre la situación, hay una precisión visual que imagina e intuye y uno debe prestar el cuerpo a un imaginario que está en permanente indefinición. Eso puede resultar angustiante, es complejo, pero está la decisión de acompañar y buscar juntos. Finalmente él encuentra la definición de esa imagen unida a determinada cuestión más visceral y se enmarca.

P.: ¿Cómo creció la obra del papel al escenario?

V.G.: Con técnica al servicio de montarlo, me refiero a la música, escenografía, utilería, luces, audiovisual. Hay escenas en que somos más robotitos, otras más viscerales, reales, y todo eso con mucho dinamismo. Para ir y venir en el tiempo en el papel decía pasado y presente, en el escenario hay cambios de luz, códigos de actuación, conciencia del espacio, diálogo con el lenguaje audiovisual.

P.C.: La obra adquirió una forma concreta y precisa, la actuación se somete a esa forma. Entre todos acomodamos la actuación en relación a una partitura que es visual. En cada escena hay una propuesta actoral, la obra son muchos cuadros con diversidad de maneras del relato, eso la hace dinámica y compleja.

P.: Cómo conjugan la actuación con la manipulación de objetos fuera y dentro de la escena?

P.C.: Lo de los objetos es una obra y partitura paralela.

V.G.: Es hasta que se automatiza. Hasta ahora encaraba el trabajo desde el estado y los objetos eran lo último en lo que me fijaba pero esto es distinto. Eso sostiene todo. Tenemos que ser actores que estamos ensayando y actuando, de hecho cuando actuamos los actores somos un poco utileros.

P.: ¿Qué temas aborda la obra?

V.G.: Si se puede cumplir el deseo propio estando en pareja. La maternidad, la fuerza de los mandatos y cómo pueden enloquecer a una persona.

P.C.: La pareja, que es el tema que me hace entrar, y ahí aparecen otros tantos. Los tres estamos en una situación distinta,

N.D.S.: La transformación de los deseos, los sueños y el amor a través del tiempo. La obra cuenta que el amor es infinito, es la transformación del vínculo para que el amor no muera, no caiga, no desaparezca y tome su cauce, como un río.