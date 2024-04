30 años de la muerte de Kurt Cobain: "Es mejor arder que apagarse lentamente"

Su figura comenzó a hacerse visible a partir del primer disco de Nirvana "Bleach", de 1989, pero fue "Nevermind" de 1991 con canciones como "Smell Like Teen Spirit" y "Come as You Are", el trabajo que lo catapultó a la fama. Con 35 millones de copias vendidas en todo el mundo y la reputación de ser considerado una de las placas más influyentes en la historia del rock, los reflectores del mundo cayeron sobre Cobain.