Aaron Pierre será parte del elenco de la película secuela de "Superman" tras el estreno de la serie "Linternas" + Seguir en









Los protagonistas de Superman, David Corenswet y Nicholas Hoult, regresarán como el Hombre de Acero y Lex Luthor, respectivamente, para la secuela.

Pierre debutará como el linterna John Stewart en la serie de HBO.

Después de que Aaron Pierre haga su debut en DC Studios como el Green Lantern John Stewart en Linternas (Lanterns) de HBO, conocerá a Superman en la próxima secuela de James Gunn, Man of Tomorrow.

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Los protagonistas de Superman, David Corenswet y Nicholas Hoult, regresarán como el Hombre de Acero y Lex Luthor, respectivamente, para la secuela, cuyo estreno está previsto para julio de 2027. El actor alemán Lars Eidinger se unió al reparto para interpretar al superinteligente antagonista Brainiac. Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn, codirector de DC Studios, comenzará su producción este verano en Atlanta.

De qué trata Linternas En Linternas, Pierre interpreta a John Stewart, un nuevo recluta del Cuerpo de Linternas, junto al ganador del Emmy Kyle Chandler como la leyenda de los Linternas, Hal Jordan.

Según la sinopsis de la serie, la serie sigue a “dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos”. A principios de este mes se lanzó un tráiler de la serie de HBO , que muestra la dinámica de camaradería entre Hal y John, mientras el Linterna Verde mayor le enseña el oficio al novato. Linternas, que se estrena en agosto, marca el verdadero debut de Pierre como superhéroe, tras su participación en la serie de DC Krypton, en el papel de Dev-Em.

La filmografía de Pierre también incluye la exitosa película de Netflix Rebel Ridge, su interpretación de Malcolm X en la serie de Nat Geo Genius: MLK/X y su participación en la miniserie de Barry Jenkins The Underground Railroad para Prime Video, además de prestar su voz a Mufasa en la precuela de Jenkins de El Rey León. Recientemente, Pierre prestó su voz a un papel clave en Goat, de Sony Pictures Animation.

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