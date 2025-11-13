Salen a la venta las entradas para Mon Laferte que actúa en mayo en el Movistar Arena







En el marco de su tour internacional "Femme Fatale", su voz única y sensibilidad atraviesan géneros y generaciones,

Este nuevo álbum de estudio de Mon Laferte se compone de 14 canciones, donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético.

A las 16 hs. salen a la venta las entradas para el show de Mon Laferte en el Movistar Arena, a realizarse el 21 de mayo. La aclamada cantante méxico-chilena regresa al país en el 2026, en el marco de su tour internacional "Femme Fatale". Dueña de una voz única y de una sensibilidad que atraviesa géneros y generaciones, Mon promete encender el escenario del Movistar Arena en una noche donde convivirán el rock, el punk, los boleros y el pop que la convirtieron en una de las artistas más versátiles de la música latina.

Con una puesta en escena renovada, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluirá un repaso por todos sus discos, sus grandes éxitos y su nuevo trabajo discográfico. Mon Laferte, multipremiada y reconocida globalmente, se embarca en una nueva gira para promocionar su más reciente disco: Femme Fatale

Mon Laferte llega a la Argentina: los detalles del show en el Movistar Arena

En Femme Fatale, Mon Laferte se adentra en un lenguaje híbrido, donde las armonías densas y las atmósferas nocturnas del jazz, conviven con la frescura e inmediatez del pop alternativo. El resultado es un disco elegante y brutal, donde se mezcla lo clásico con lo experimental para crear un universo sonoro único. La producción incluye los sencillos previamente lanzados, “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y la potente, “La Tirana”, haciendo mancuerna con Nathy Peluso. Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: “My One And Only Love”.

