Kali Uchis vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas







Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, la cantautora colombo-estadounidense vuelve para presentarse en el Movistar Arena.

Kali Uchis vuelve tras su paso por el Lollapalooza 2022.

La artista global ganadora del Grammy Kali Uchis regresa a Buenos Aires con su esperada gira internacional “The Sincerely, Tour”, con la que llegará al Movistar Arena el 10 de febrero de 2026.

Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, la cantautora colombo-estadounidense vuelve al país con un espectáculo con producción de DF Entertainment que promete ser una celebración de su carrera y su inconfundible mezcla de R&B, pop alternativo y ritmos latinos.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Kali Uchis en el Movistar Arena Los tickets para esta cita estarán disponibles únicamente desde la web del Movistar Arena desde el jueves 23 de octubre, con todos los medios de pago.

KALI_UCHIS-ANUNCIO-FEED Reconocida por su estilo innovador y su estética única, Kali Uchis viene de lanzar su nuevo proyecto discográfico Sincerely: P.S., una edición deluxe de su aclamado quinto álbum Sincerely, que muestra su faceta más íntima y poderosa hasta la fecha. Con canciones bilingües y colaboraciones junto a Ravyn Lenae, el álbum consolida a Kali como una de las artistas más versátiles de la escena global, combinando vulnerabilidad, sensualidad y una visión artística absolutamente personal.

El show en Buenos Aires será una cita imperdible para los fans locales, que volverán a disfrutar en vivo de su energía y magnetismo después de su icónica presentación en Lollapalooza 2022, donde brilló e hizo vibrar a miles de fans. En esta nueva etapa, Kali Uchis promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera —como telepatía, Moonlight y After The Storm— y las nuevas canciones de su repertorio, en una puesta visual de gran formato que fusiona música, arte y moda en partes iguales.

Con su voz hipnótica, su visión artística multidimensional y una conexión única con su público, Kali Uchis confirma una vez más su lugar entre las artistas más influyentes e innovadoras de la actualidad.

