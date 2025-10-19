Dolor en la música por la muerte de Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit

La noticia conmocionó al mundo de la música este fin de semana. Rivers tenía 48 años y dejó un legado imborrable en el rock con la reconocida banda estadounidense Limp Bizkit.

Sam Rivers , reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit , falleció este sábado a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de sus redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rivers fue una pieza fundamental en el éxito internacional de la banda, que logró vender más de 40 millones de discos alrededor del mundo. Limp Bizkit confirmó su regreso a la Argentina con su LOSERVILLE TOUR . La banda llegará al país con invitados especiales como YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raf. Tocará el próximo 16 de diciembre en Parque Sarmiento.

Conmoción en el mundo de la música por la muerte del bajista de Limp Bizkit.

Nacido el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida, Rivers fue uno de los pilares de Limp Bizkit desde su creación, en 1994. Junto a su primo, el baterista John Otto , y al vocalista Fred Durst , dio forma al característico sonido de la banda, una mezcla explosiva de funk, metal y rap.

Durante su carrera, Limp Bizkit lanzó álbumes emblemáticos como Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) , discos que marcaron una época en el rock y el nu metal a nivel global, y en los que Rivers dejó su huella con su inconfundible talento al bajo.

Por otra parte, desde nuestro país, Fenix Entertainment publicó un sentido mensaje sobre su muerte: “La música se despide de una leyenda. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de @limpbizkit, deja una marca eterna en la historia del rock. Su talento y su energía seguirán resonando allí donde haya un escenario y una multitud lista para vibrar".

Los mensajes de Limp Bizkit por la muerte de Sam Rivers

Los integrantes de la banda escribieron un sentido mensaje en la descripción del posteo publicado a través de la cuenta de Instagram, en el cual anunciaron la triste noticia. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia”, informaron.

Los artistas remarcaron su habilidades a la hora de crear música para sus fanáticos: “El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo consigo una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí“.

comunicado sam rivers limp bizkit El mensaje de la banda en las redes por la muerte de Rivers.

De qué murió Sam Rivers

El músico murió tras una larga lucha contra el cáncer, aunque sus allegados mantuvieron en privado los detalles sobre el tipo de enfermedad y las circunstancias específicas de su fallecimiento.

La banda respetó esta privacidad y emitió el anuncio horas después del deceso, acompañado de un emotivo mensaje en Instagram.

En una entrevista con Loudwire, el bajista contó que los médicos le advirtieron que debía dejar de beber o enfrentaría la muerte. Tras recibir el trasplante de hígado, el músico decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y centrarse en la recuperación.

Durante la ausencia de Sam Rivers, las funciones de bajista en las presentaciones en vivo de Limp Bizkit fueron asumidas por Samuel Gerhard Mpungu y Tsuzumi Okai, hasta el regreso de Rivers a la banda en 2018.

Contra todo pronóstico, Rivers regresó a la banda y llenó de emociones a los fanáticos del metal. A través de su perfil en la red social antes mencionada, el músico subía fotos de los shows en los que participaba junto a sus amigos sobre el escenario. Las imágenes compartidas eran tanto de recitales nuevos como viejos.

sam rivers 2 Rivers, ícono de la banda que marcó una época en la música del inicio de siglo.

Limp Bizkit vuelve a la Argentina

Limp Bizkit confirmó su regreso a la Argentina con su LOSERVILLE TOUR. La banda llegará al país con invitados especiales como YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raf. La cita será el 16 de Diciembre en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Limp Bizkit confirma su regreso a la Argentina con su LOSERVILLE TOURLa banda llegará al país c (1) Limp Bizkit tocará el 16 de diciembre en Buenos Aires.

El Loserville Tour, de la banda liderada Fred Durst que recorrió los Estados Unidos y Europa en los últimos meses llega finalmente a la Argentina.

Con gorras rojas, riffs pesados y estribillos que combinaban furia y sarcasmo, Limp Bizkit saltó a la fama en el año 2000 y se consolidó como uno de los nombres más icónicos del nu metal, fusionando rap, rock y una actitud burlona que marcó a toda una generación.