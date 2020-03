Adiós al "jugador" Rogers

Pocas veces en la historia de la música popular una canción identificó a su intérprete tanto como “The Gambler” (“El jugador”) a Kenny Rogers. Pero más allá de “The Gambler”, Rogers fue un ícono de la música country, el que logró convertir a ese género de nicho en masivo. Nacido en Texas en 1938, Kenny Rogers murió la noche del viernes. Antes de lograr una carrera empezó como un hippie sin mucho éxito junto al grupo de rock psicodélico The First Edition, que solamente logró un hit perdurable hacia 1968. Este fenómeno logró que sólo a unos meses de ese hit, la banda ya hubiera cambiado su nombre por el de Kenny Rogers & The First Edition, y para 1969 el grupo ya empezara a cambiar el rock y la psicodelia por el country, con un éxito creciente que permitió que, para 1972, el cantante tuviera su propio programa de televisión y hasta un sello propio, The Jolly Roger. Hacia 1974, Rogers empezó una carrera solista con un sonido distinto, que su productor Larry Butler definió como “country-pop”. A fines de los ‘70 lanzó “Lucille”, “The Gambler” y “Coward of the Country”, tan populares como para que estos dos últimos tuvieran su propia película. La franquicia de “The Gambler” fue tan exitosa que tuvo cuatro secuelas. Su personalidad de hombre sabio capaz de dar consejos, una especie de Viejo Vizcacha del Oeste semicivilizado, sirvió para que apareciera como actor haciendo de si mismo en muchas películas y series. Pero el fuerte de su carrera fue siempre la música, y nunca dejó de cantar en vivo hasta 2015, cuando anunció su ultima gira, “The Farewell Tour”, con Lionel Ritchie y su gran amiga Dolly Parton.