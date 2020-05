Adiós a Florian Schneider, padre del tecno pop

Gracias a discos como “Autobahn”, “Radioactivity” o “Trans-Europe Express”, Kraftwerk impuso el tecno pop globalmente, y su huella sigue vigente en los estilos de la música pop actual, no solo en sonido sino también en imagen, incluyendo algunos de los más difundidos videoclips de la TV mundial, años antes de MTV. Junto a otras bandas como Can y Tangerine Dream, los alemanes buscaron un sonido propio, que terminó siendo bautizado “krautrock”. Hijo de un prestigioso arquitecto de la posguerra, Schneider no se sentía cómodo tocando violin o flauta, por lo que recurrentemente intentaba modificar el sonido de sus instrumentos con dispositivos electrónicos. Esos experimentos lo asociaron con Ralf Hutter. Luego de grupos olvidados como Pissoff y Organisation, Schneider y Hutter formaron Kraftwerk (“fabrica”) en 1970. Sus primeros discos, indescriptibles, más hippies de lo que cualquier fan de la tecnomusic podría sospechar, no tuvieron éxito. Recién su tercer opus de 1973, “Ralph and Florian”, insinuó lo que ambos podrían hacer. Y su sonido explotó al año siguiente con el revolucionario “Autobahn”, cuyo lado A consistía en un sólo tema de 22 minutos. Este podría ser considerado el verdadero inicio del tecno pop, y el paso siguiente de Kraftwerk fue darle rostros robóticos a su música desde la portada de discos como “The Man Machine” de 1978 (con el hit, “The Model”). La banda tenia la astucia de desaparecer por varios años, dejando que todos los copiaran, para reaparecer con hits proféticos como “Computer love”.

Cuando vinieron por primera vez a tocar a la Argentina, en la década de1990 (en el estadio Obras, precedidos por Los Babasónicos, que no podían creer que estuvieran compartiendo ese escenario con ellos) su gran hit era una parodia de la obsesion de la gente por los teléfonos celulares. Alejado del grupo en 2008, Schneider se dedicó a causas ecológicas, como los trajes confeccionados a partir de plástico reciclado.