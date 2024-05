Adiós Star+: todas las temporadas de American Horror Story pasarán a otra plataforma

American Horror Story.webp American Horror Story: Delicate es la 12° temporada de la franquicia, que se estrenó hace muy poco.

Cuándo desaparecerá Star+ de Argentina

De acuerdo a lo anunciado oficialmente por la empresa, la plataforma Star+, disponible exclusivamente para Latinoamérica, cerrará sus operaciones el 30 de junio.

Desde que The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox en 2019, la mega corporación distribuyó los contenidos audiovisuales de ambas compañías en dos plataformas: Disney Plus y Star Plus. En consecuencia, la eliminación de Star Plus tiene como objetivo central consolidar todos los contenidos en una única plataforma, con la intención de atraer a un mayor número de suscriptores hacia Disney.

Diego Lerner, presidente de la compañía en Latinoamérica, explicó: "Esta integración nos permitirá aprovechar la incomparable fuerza de nuestro contenido en una sola aplicación, ofreciendo una experiencia mejorada y simplificada a nuestros suscriptores".

¿Cuánto vale Disney+ en Argentina?

De acuerdo con la información del sitio oficial, el servicio de streaming de Disney+ tiene un valor de 3.999 pesos por mes. Actualmente, al combinarse en un paquete con Star+, el costo final asciende a 6.399 pesos.

Qué pasará con todo el contenido de Star+ tras su cierre

Para tranquilizar a los usuarios preocupados, tanto las series de televisión como las películas, junto con las producciones originales de la plataforma Star Plus, serán trasladadas al servicio principal, Disney +.