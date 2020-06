María Victoria Alcaraz, directora del Teatro Colón, dio positivo para coronavirus

Muzzio supo que había sido contagiada días atrás, luego de realizarse un test que confirmó la sospecha. Desde entonces, comenzó su aislamiento para evitar nuevos casos en el AMBA, zona que aglomera la mayor cantidad de positivos a nivel nacional.

"Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por #Coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense", había tuiteado la funcionaria.

Incluso el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se realizó dos tests de Covid-19 luego de que se confirmara el caso de María Eugenia Vidal, el que más conmoción generó dentro del mundo dirigencial, con quien había mantenido una reunión partidaria.

El resultado de esos estudios fueron negativos. Sin embargo, Rodríguez Larreta decidió acotar sus reuniones presenciales como consecuencia del aumento de casos tanto en el mundo de la política como en el resto de la sociedad.

En sintonía con los demás establecimientos de la cultura, el Teatro Colón cerró sus puertas al público el pasado 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que, tras varias prórrogas, aún rige hasta hoy.