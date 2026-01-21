La película de Batman "The Brave and the Bold" confirma a su guionista + Seguir en









Andy Muschietti continúa involucrado como director. La película fue anunciada por James Gunn en 2023.

La cinta avanza en su desarrollo.

Mientras avanza con la película de Supergirl, DC Studios también continua con el desarrollo de una nueva película de Batman (no confundir con The Batman 2).

Christina Hodson está escribiendo The Brave and the Bold según informa el portal The Hollywood Reporter, el proyecto de largometraje centrado en Batman y Robin. En esta versión, Robin es Damian Wayne, el adolescente criado por asesinos, quien además es el hijo que Batman nunca supo que tenía.

No se sabe con certeza en qué punto se encuentra el proceso de escritura The Brave and the Bold.

Qué se sabe sobre The Brave and the Bold DC se ha enfrentado a corrientes contradictorias en el desarrollo de su película de Batman. James Gunn y Peter Safran, directores de DC, anunciaron el proyecto The Brave and the Bold desde el inicio del lanzamiento de la división de películas de superhéroes en 2023. Andy Muschietti, quien dirigió The Flash para Warner Bros. y la anterior división cinematográfica de DC, se encargó del desarrollo y la dirección del proyecto.

Pero encontrar un guionista y una interpretación del material resultó, durante mucho tiempo, difícil. Muschietti sigue a bordo, pero su participación final depende de varios factores, como el tiempo y la disponibilidad. El cineasta se ha convertido en un referente gracias al éxito rotundo de Welcome to Derry, la serie ambientada en el universo de IT de HBO. Una segunda temporada está en marcha, aunque no ha sido renovada oficialmente.

image Margot Robbie junto a Christina Hodson. Luego está la película de Batman, ahora en preproducción, del cineasta Matt Reeves y el actor Robert Patinson. Se dice que DC le está dando al proyecto de Reeves un amplio margen de maniobra y no tiene prisa por lanzar otra película de Batman al mercado. Quiere asegurarse de que The Brave and the Bold tenga un tono y una estética lo suficientemente distintivos como para destacar, independientemente de cuándo se realice. Hodson tiene otras credenciales en DC, como haber trabajado con Muschietti en The Flash. También escribió la película Birds of Prey, protagonizada por Margot Robbie. Entre sus otros créditos se incluye la película de Transformers, Bumblebee, de 2018.

