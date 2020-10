Dolina, sobre la cuarentena: "Regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie"

"Cuando me preguntan qué cosa positiva le veo a la pandemia… ¡ninguna! ¿Qué me da tiempo para escribir? Lo peor que tiene la pandemia es que la gente se enferma y se muere. Yo no me preocupo de lo que me pasa a mí", comenzó diciendo Dolina en Animales Sueltos, el ciclo de Luis Novaresio que se emite por América.