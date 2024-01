Amazon Prime Video estrenará un documental sobre Celine Dion y la lucha contra sus problemas de salud

La película, titulada “I Am: Celine Dion” , estará disponible para transmitir en Amazon Prime Video en una fecha aún por determinar. No es una mirada amplia a la vida y la época de la icónica cantante pop, sino que captura una instantánea de un momento crucial de su carrera. El documental abarca aproximadamente un año y narra la batalla de Celine Dion contra el síndrome de la persona rígida , un raro trastorno neurológico que afecta el cerebro y la médula espinal. En el caso de Dion, la enfermedad detuvo su sustento y su capacidad de desempeño.

Dion no compartió oficialmente su diagnóstico hasta diciembre de 2022, cuando anunció que posponía su gira mundial debido a espasmos que afectaban su forma de caminar y cantar. "Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo en ese momento en Instagram. “Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, causándome en ocasiones dificultades al caminar y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrado”.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina", dijo en un comunicado. “A medida que continúa el camino para retomar mi carrera como actriz, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, de poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”.

Dion, una de las intérpretes más exitosas en la historia de la música pop, se hizo famosa cuando era adolescente y ha vendido más de 250 millones de álbumes en su carrera. Sus éxitos que encabezan las listas incluyen el clásico de “Titanic”, “My Heart Will Go On”, la nominada al Oscar “La Bella y la Bestia” y baladas románticas como “Because You Loved Me” y “It's All Coming Back to Me Now”.

"Celine Dion es una megaestrella mundial con una carrera definida no sólo por su extraordinaria ética de trabajo y pasión, sino también por su dedicación a sus fans", dijo en un comunicado Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios. “Este documental es un retrato crudo e íntimo de un momento crucial en su vida personal y su carrera, y abre el telón de su viaje mientras supera un diagnóstico impensable”.

“I Am: Celine Dion” fue dirigida por Irene Taylor. Sus créditos incluyen “Trees and Other Entanglements” de HBO, “Leave No Trace: A Hidden History of the Boy Scouts” de Hulu y “Hear and Now”, ganadora del premio Sundance.