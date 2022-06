Amazon confirmó la cuarta temporada de la serie que es furor en redes

La temporada de ocho episodios se transmite exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial. Durante los primeros tres días de su tercera temporada, la audiencia mundial de The Boys ha crecido un +17 % desde la segunda temporada y un +234 % desde la primera.

“Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys , supimos que el programa se volvía aún más audaz, una hazaña impresionante considerando el gran éxito de la segunda temporada nominada al Emmy”, dijo Vernon Sanders, director de la televisión global, Amazon Studios. The Boys continúa superando los límites en la narración de historias mientras entretiene sin descanso y enhebra una sátira social que se siente demasiado real. Este mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia del primer fin de semana es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del elenco y el equipo que ha generado una franquicia para Prime Video, y esperamos traer más de The Boys a nuestros clientes”.

“Hablando en nombre del elenco y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fanáticos por abrazar el programa y permitirnos hacer más”, dijo Eric Kripke, productor ejecutivo de The Boys. (spoilers) “Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y los chicos contra Homelander y los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos. Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha llevado a un mayor éxito. .”

THE BOYS – Temporada 3 Tráiler Oficial _ Prime Video.mp4 Amazon Prime Video

The Boys es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, que son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que maneja a los superhéroes y encubre sus sucios secretos. Son los aparentemente impotentes contra los superpoderosos.

Tercera temporada de The Boys está protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.

La serie se basa en el cómic más vendido de The New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos, y fue desarrollado por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn y Michaela Starr también actúan como productores ejecutivos