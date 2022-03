Karen Fukuhara actriz de "The Boys" fue victima de una agresión por cuestiones raciales

“Rara vez hablo de mi vida privada, pero hoy sucedió algo que pensé que era importante”, continuó Fukuhara. “Estaba caminando hacia un café por un café y un hombre me golpeó en la nuca. Vino de la nada. No hicimos contacto visual antes, no estaba haciendo nada fuera de lo común. Llegó a mi sorpresa y mi sombrero salió volando. Cuando miré hacia atrás, estaba a unos metros de mí (debe haber seguido caminando después de golpearme)”.

Fukuhara, quien usó el hashtag "Stop Asian Hate" para acompañar su publicación, dijo que pensó en "confrontar" a su agresor, pero se dio cuenta de que "no valía la pena correr el riesgo". El actor agregó: “Después de unos segundos de mirarse el uno al otro, y él gritándome, finalmente se alejó”.

“Escribo esto porque he tenido conversaciones con amigos míos multirraciales que no tenían idea de que estos crímenes de odio le suceden a personas comunes y corrientes, personas con las que comparten comidas”, escribió. “Sentí que era importante crear conciencia”.

Ella mencionó que ahora está considerando tomar clases de defensa personal después del “shock” del ataque. Expresó alivio de que su agresor no llevara un arma mortal.

“¿Por qué es esto algo en lo que nosotros como 'víctimas' tenemos que pensar?” preguntó Fukuhara. “¿Qué satisfacción obtienen estos perpetradores al golpear a mujeres, asiáticos, ancianos? Necesitan rendir cuentas. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir estos crímenes horribles?”.

Sus coprotagonistas de "The Boys" se unieron a ella en la sección de comentarios de su publicación. Chace Crawford escribió: “¡¡A esta persona!! Espero que estés bien, esto es horrible”. Jack Quaid agregó: “Karen, gracias por compartir tu experiencia. Lamento que te haya pasado. Te amo. Aquí si necesitas algo". Laz Alonso compartió: “Esto me enoja. Ojalá estuviera allí". Karl Urban por su parte dijo: "Karen, lo siento y me entristece profundamente escuchar esto. Me alegro de que estés bien. En serio WTF!! ¡Esta mierda xenófoba anti asiática tiene que parar!"