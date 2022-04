"The Boys" temporada 3, todo lo que hay que saber sobre la serie de Amazon Prime Video

Con una tercera temporada confirmada entérate de todo lo que tenés que saber de "The Boys"

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de "The Boys"?

The Boys regresará para la temporada 3 a partir del 3 de junio de 2022. Al igual que con el lanzamiento de la temporada 2 en Amazon Prime Video, los primeros tres episodios se lanzarán el 3 de junio. Después de eso, el programa lanzará un nuevo episodio por semana con el final de temporada programado para el 8 de julio de 2022.

¿Quiénes serán parte del elenco de "The Boys"?

Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Laz Alonso y Tomer Capon regresarán como el grupo de milicianos encubiertos que luchan para mantener a raya a los super. Por su parte vuelven Erin Moriarty (Starlight), Antony Starr (Homelander), Jessie T. Usher (A-Train), Chace Crawford (The Deep), Dominique McElligott (Queen Maeve) y Nathan Mitchell (Black Noir) como miembros de The Seven, el primer equipo de superhéroes del mundo.

Claudia Doumit, quien apareció como la congresista Victoria Neuman en la temporada 2, tendrá un papel más amplio en la temporada 3. Doumit y Colby Minifie, quien interpreta a Ashley Barrett, la agobiada jefa de gestión de héroes de Vought, han sido ascendidos a regulares de la serie.

antony starr the boys.jpg Amazon Prime Video

Si bien parece que Stormfront de Aya Cash fue derrotada en el final de la temporada 2, perder las extremidades no significa necesariamente la muerte en estos días.

Entre los recién llegados al elenco se encuentra la estrella de Supernatural , Jensen Ackles en el papel de Soldier Boy , apodado el superhéroe original que estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial.

La veterana de The Walking Dead, Laurie Holden, interpretará a Crimson Countess, que es miembro de Payback, el superequipo encabezado por Soldier Boy.

También se han agregado tres supers a la temporada 3 como partes recurrentes. Sean Patrick Flanery de The Boondock Saints interpretará a otro miembro de Payback, Gunpowder, Miles Gaston Villanueva interpretará a un súper llamado Supersonic , el exnovio de Starlight; y Nick Wechsler interpretará a Blue Hawk.

Katia Winter, conocida por sus papeles en Dexter y Sleepy Hollow , será la estrella invitada en la temporada 3 como el personaje de cómic Little Nina. En el material de origen, ella es una mafiosa rusa súper bajita a la que le encantan los vibradores. Su muerte constituye uno de los momentos más impactantes de todo el cómic.

Probablemente podamos esperar que aparezcan otros actores, como el jefe de Vought International de Giancarlo Esposito, Stan Edgar y Laila Robbins como la fundadora de Boys, Grace Mallory, pero ese es el casting confirmado.

¿Qué veremos en la temporada 3 de "The Boys"?

The Boys – REDBAND teaser tráiler oficial de la tercera temporada _ Prime Video.mp4 Amazon Prime Video

En el avance de la temporada 3 de "The Boys" confirma que Billy está obteniendo superpoderes. Esos incluyen visión láser y fuerza mejorada. Pero eso no significa que Billy se vaya a convertir en un héroe.

"Ese es el dilema: ¿Butcher se convierte en un superhéroe o en un supervillano?". Urban dijo durante una entrevista con EW en SXSW . "Para derrotar al monstruo, ¿te conviertes en el monstruo? Y creo que esa es una de las cosas geniales de esta temporada: todos los personajes se enfrentan a esa elección. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué línea están dispuestos a cruzar? para lograr lo que quieren lograr? Para todos los personajes de la serie, crea un conflicto y es divertido ver quién termina realmente del lado de quién".

Aparte de la llegada de Soldier Boy, el gran giro en el final de la temporada 2 dará paso a la trama principal de la temporada 3. (A continuación spoilers)

En una escena que vio el asesinato del líder de la Iglesia del Colectivo Alastair Adana (Goran Višnji), se reveló que Victoria era una super. Y no cualquier super. Ella fue quien mató a la subdirectora de la CIA, Susan Raynor (Jennifer Esposito), así como a todas esas personas en la corte cuando sus cabezas explotaron espontáneamente. Ahora está en una posición de mayor poder como zar designada para la Oficina de Asuntos Supers del gobierno, y le está pasando fondos a Grace para crear un grupo de trabajo diseñado para vigilar a los supers. Entonces, lo que los Boys ya estaban haciendo, solo que con más apoyo del gobierno.

Los chicos, mientras tanto, se han ido por caminos separados desde que todos sus crímenes fueron perdonados. Hughie se fue a trabajar para Victoria, sin conocer su verdadera naturaleza superior; MM se reunió con su esposa e hija; Frenchie estaba decidido a llevar a Kimiko a bailar; y Billy está "al límite como un personaje realmente tenso", bromeó Kripke.

Los Siete también son un equipo muy diferente. Starlight fue exonerada públicamente y bienvenida después de que Queen Maeve chantajeara a Homelander con una grabación de la tragedia del Vuelo 37. A-Train también fue traído de vuelta, pero The Deep todavía está fuera. Con Stormfront desaparecido, es probable que Vought busque llenar algunos lugares.